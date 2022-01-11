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蘇花路廊春節易塞日曝光 宜花行車時間恐多1倍

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
今年春節9天連假1月29日登場，宜花地區會有大量返鄉、出遊車潮。圖／公路總局提供
今年春節9天連假1月29日登場，宜花地區會有大量返鄉、出遊車潮。圖／公路總局提供

今年春節9天連假1月29日登場，宜花地區會有大量返鄉、出遊車潮，蘇花路廊、國5各交流道會有嚴重壅塞、回堵情形。公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊初一到初三將出現南下車流高峰，每日1萬8千至2萬輛，宜蘭蘇澳到花蓮崇德的行車時間恐怕增加1倍，至少3小時以上。

公路總局表示，蘇花路廊在連假前段1月29日至31日，預期以南下返鄉潮為主，儘管車多卻不至於壅塞，到了假期中段2月1日到3日，會是前往各大風景區的出遊潮，最後2月4日至6日則是北上返回工作地旅次。

蘇花路廊南下的易塞時段為1月29日清晨5點到早上8點、30日早上5點到7點，初一凌晨4點到下午4點、初二清晨5點到中午12點，以及初三清晨5點到中午12點等；其中，初一到初三的車流將達到最高峰，初一單日預估有2萬輛，恐造成局部路段塞車，尤其是蘇澳地區。

另外，初三到初五以北返車流居多，易塞時間為初三、初四早上9點到凌晨。公路總局預估這3天每日最高峰為2萬2千至2萬3500輛，回堵現象會出現在花蓮崇德、新城地區。

公路總局公布6大地雷路段，南下為蘇澳、東澳、南澳，北上是新城、崇德、礁溪；蘇花路廊、國5各交流道、台9線礁溪北上路段預期會嚴重壅塞，用路人若遇國5車多回堵，可改走台9線北宜公路，也可多利用國道客運、鐵路公共運輸。

第四區養護工程處副處長林文雄指出，蘇花路廊北上順暢時段有5天，為連假首日1月29日到初二，原則上並不會塞車，至於南下則是初四至初六。呼籲用路人善用離峰時間，以免在蘇花路廊塞車。

交通管理及控制中心主任陳國正表示，預估蘇花路廊初一到初三將出現南下車流高峰，宜蘭蘇澳到花蓮崇德的行車時間恐怕增加1倍，至少3小時以上。記者林佳彣／攝影
交通管理及控制中心主任陳國正表示，預估蘇花路廊初一到初三將出現南下車流高峰，宜蘭蘇澳到花蓮崇德的行車時間恐怕增加1倍，至少3小時以上。記者林佳彣／攝影
蘇花路廊在初三到初五以北返車流居多，公路總局預估這3天每日最高峰為2萬2千至2萬3500輛。圖／公路總局提供
蘇花路廊在初三到初五以北返車流居多，公路總局預估這3天每日最高峰為2萬2千至2萬3500輛。圖／公路總局提供
公路總局表示，蘇花路廊在連假前段1月29日至31日，預期以南下返鄉潮為主。圖／公路總局提供
公路總局表示，蘇花路廊在連假前段1月29日至31日，預期以南下返鄉潮為主。圖／公路總局提供

蘇花路廊 塞車 連假

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