北台灣明晨可見49顆星鏈衛星 接近金星耀眼亮度

明天拂曉時台灣上空將出現49顆星鏈衛星序列通過天空的奇景，且每顆衛星的亮度可達約2.5等。天文館表示，這49顆星鏈衛星均由西南向東北方移動在5時38分通過西南方上空時，北部可見高度約30度，越往南仰角越高也越亮，最亮可達-3.4等，已接近金星的耀眼亮度。

天文館表示，這49顆星鏈衛星均由西南向東北方移動，大約在5時28芬至5時30芬間經過天頂時亮度達到最高。數分鐘後，約5時37分至5時43分間還有國際太空站(ISS)由西南向東南方飛過，在5時38分通過西南方上空時，北部可見高度約30度、中部約40度、南部約45度，越往南仰角越高也越亮，最亮可達-3.4等，已接近金星的耀眼亮度。

天文館表示，「星鏈」是由美國企業家馬斯克(Musk)所創辦之SpaceX公司所提出的太空通訊網路計畫，預計將以4萬2000顆小型衛星建構起覆蓋全球的高速通訊網路。自2008年發射原型測試衛星至今，已將1944顆衛星部署在500多公里高的近地低軌道上，雖然有些因失效而未能入軌，但根據天文學家的觀測紀錄，目前共有1468顆星鏈衛星在軌道上運行。

天文館表示，最近一次發射即在上周，SpaceX以自家的獵鷹9號火箭將49顆星鏈衛星送入了軌道。在部署過程中，這些衛星的亮度足以在地球上以肉眼觀察，1月12日拂曉這群新衛星剛好通過台灣可見範圍，而且非常明亮，之後隨著軌道調整，亮度也將降至肉眼看不見。

天文館表示，星鏈計畫雖然可為全世界，包括難以建立基地台的偏遠荒地帶來網路通訊之便，但卻也對其他太空項目帶來威脅，例如上個月中國就對SpaceX的星鏈衛星過於接近天宮太空站可能造成碰撞而提出抗議。此外星鏈衛星的大量光跡也對天文觀測造成了嚴重的干擾，天文學家曾為此串連抗議，SpaceX公司也因此為衛星增設遮陽板以降低其亮度。