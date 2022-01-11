聽新聞
test
0:00 / 0:00
迎新春 嘉義區監理所標售連號吉祥車牌
春節將近，迎接新一年想為愛車選一副 (面)好牌嗎？嘉義區監理所定18日下午2點30分起至20日下午2點30分止，辦理新式自用小型車代碼「BJC」，以及普通重型機車代碼「NHK」第一、二級流標號牌網路競標。
監理所說，本次開放網路競標號牌，除傳統熱門號牌如1111、2222、7777、8888及5678、6789外，另有1199(長長久久)、1688(一路發發)等特殊吉祥諧音號牌！監理所表示，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可於公告標售時段上網參與競標屬意的號牌。相關號牌起標、決標時間，民眾可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告網址：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce瀏覽查詢。
參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照。除禁領牌照、應在管轄監理單位辦理領牌車輛外，均可越區標選號牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言