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迎新春 嘉義區監理所標售連號吉祥車牌

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義區監理所定18日下午2點30分起至20日下午2點30分止，辦理新式自用小型車代碼「BJC」，以及普通重型機車代碼「NHK」第一、二級流標號牌網路競標。圖／監理所提供
嘉義區監理所定18日下午2點30分起至20日下午2點30分止，辦理新式自用小型車代碼「BJC」，以及普通重型機車代碼「NHK」第一、二級流標號牌網路競標。圖／監理所提供

春節將近，迎接新一年想為愛車選一副 (面)好牌嗎？嘉義區監理所定18日下午2點30分起至20日下午2點30分止，辦理新式自用小型車代碼「BJC」，以及普通重型機車代碼「NHK」第一、二級流標號牌網路競標。

監理所說，本次開放網路競標號牌，除傳統熱門號牌如1111、2222、7777、8888及5678、6789外，另有1199(長長久久)、1688(一路發發)等特殊吉祥諧音號牌！監理所表示，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可於公告標售時段上網參與競標屬意的號牌。相關號牌起標、決標時間，民眾可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告網址：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce瀏覽查詢。

參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照。除禁領牌照、應在管轄監理單位辦理領牌車輛外，均可越區標選號牌。

嘉義區監理所定18日下午2點30分起至20日下午2點30分止，辦理新式自用小型車代碼「BJC」，以及普通重型機車代碼「NHK」第一、二級流標號牌網路競標。圖／監理所提供
嘉義區監理所定18日下午2點30分起至20日下午2點30分止，辦理新式自用小型車代碼「BJC」，以及普通重型機車代碼「NHK」第一、二級流標號牌網路競標。圖／監理所提供

嘉義 春節

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