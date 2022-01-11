迎新春 嘉義區監理所標售連號吉祥車牌

春節將近，迎接新一年想為愛車選一副 (面)好牌嗎？嘉義區監理所定18日下午2點30分起至20日下午2點30分止，辦理新式自用小型車代碼「BJC」，以及普通重型機車代碼「NHK」第一、二級流標號牌網路競標。

監理所說，本次開放網路競標號牌，除傳統熱門號牌如1111、2222、7777、8888及5678、6789外，另有1199(長長久久)、1688(一路發發)等特殊吉祥諧音號牌！監理所表示，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可於公告標售時段上網參與競標屬意的號牌。相關號牌起標、決標時間，民眾可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告網址：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce瀏覽查詢。