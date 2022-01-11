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不再擔心胸部走光 台大雲林分院發明洗腎注射專用衣獲專利

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服，今天發表時尚新衣並說明使用功能。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服，今天發表時尚新衣並說明使用功能。記者蔡維斌／攝影

洗腎及癌症患者每天洗腎、化療，背負沈重的注射藥袋，全身插滿注射管，不便又難受，尤其女性洗腎須鎖骨下注射，隱私部位很容易走光，種種困擾難以克服，台大雲林分院護理部和醫師集體發想，研發出國內第1件洗腎及腹腔注射專用的機能衣服，貼心又舒適獲得專利，今天和廠商簽約將開始量產。

發明人代表也是台大虎尾分院血液透析室護理長林怡岑說，洗腎和腹腔注射專用衣的發想，來自於每天工作看到病人，背負沈重的藥水袋又插滿注射管，很不舒服又容易滑脫，尤其注射前無法大面積消毒，女性患者必須拉下衣服，隱私部位常會走光，有病人被迫剪掉心愛的衣服，心又痛一次。

護理團隊決心替病人解決煩惱，醫師楊豐榮也加入陣容，一開始先到菜市場買幾件百元POLO衫，進行試驗改造，注射位置剪開裝鈕扣、胸部不能曝光等，經過一次次討論修改，並請來腎友試穿，鈕扣改拉鍊，醫師畫設注射範圍，護理師裁剪縫合，終於完成這件外觀和一般T恤沒兩樣的洗腎專用衣。

楊豐榮說，洗腎衣只要拉開兩側袖口的隱藏型拉鍊，掀開袖子，馬上可依注射範圍完成消毒和注射，友善便利，更具尊嚴和隱私，任何場合都可注射，解決每次須拉扯衣服長達4小時注射的困擾。

癌症化療患者也有同樣困擾，研發團隊以帽T為構想，利用腹前兩個口袋，用來放置藥水袋和注射管，不必再貼得滿肚子膠帶傷害皮膚。這兩項發明獲得專利，今天由台大雲林分院長黃瑞仁和華進公司代表楊淑惠簽約將量產上市。

楊淑惠說，從第一代樣品衣，經過布料、版型、材質不斷改良，成為時尚又舒適的運動衣，更賦予醫護人員的關懷與用心，意義非凡。黃瑞仁欣悅醫護人員「將心比心」為患者設想，研發出如此貼心的洗腎機能衣，造福國內洗腎和化療病患。

台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服獲得專利，今天和廠商完成簽約，將展開量產上市，嘉惠全國病友。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服獲得專利，今天和廠商完成簽約，將展開量產上市，嘉惠全國病友。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服，今天發表時尚新衣並說明使用功能。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服，今天發表時尚新衣並說明使用功能。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服，外觀和一般衣服沒兩樣，讓病人不被標籤化更有尊嚴。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服，外觀和一般衣服沒兩樣，讓病人不被標籤化更有尊嚴。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服，今天發表時尚新衣並說明使用功能。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服，今天發表時尚新衣並說明使用功能。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服，今天發表時尚新衣並說明使用功能。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院醫護人員貼心發明洗腎和化療注射專用的衣服，今天發表時尚新衣並說明使用功能。記者蔡維斌／攝影

洗腎 患者 專利

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