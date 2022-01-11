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7-ELEVEN今年首波公益募款攜手「荒野保護協會」倡議環境教育

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OPEN小將與「荒野遊俠」首度Q萌合體，推出16款環境守護時專用梗圖「LINE荒野遊俠守護行動貼圖」。圖／7-ELEVEN提供
OPEN小將與「荒野遊俠」首度Q萌合體，推出16款環境守護時專用梗圖「LINE荒野遊俠守護行動貼圖」。圖／7-ELEVEN提供

2022年永續趨勢浪潮續行，統一超商標竿國際企業綠色永續作法，持續精進環境保護、社會責任與公司治理等ESG各面向作為，7-ELEVEN延續去年提出「我的永續、你的日常」思維，今年宣布以「地球永續、你我日常」為永續主軸，首波公益募款計畫攜手「荒野保護協會」倡議環境教育、舉辦實體活動守護環境，落實永續承諾，並藉由數位公益、綠色消費積極架構被消費者倚賴的服務平台。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台持續聚焦「綠色生活」、「高齡友善」兩大重點，鼓勵全民透過7-ELEVEN捐款，以具體行動支持環保及社福團體。今年首波募款與荒野保護協會合作「集眾力減碳．護棲地」募款活動，以「環境教育」、「棲地守護」、「社會關懷」三大重點，結合超商服務，提供多種管道讓全民能就近參與行動關心環境守護議題，並對應聯合國永續發展目標SDG 4優質教育、SDG 15陸域生命。

疫情使得近半數公益團體收入減少，募款成效能維持幾乎不變者以「公益平台的數位捐贈」最經得起考驗。去年7-ELEVEN把愛找回來年度總募款金額累積超過10億元，主因即是因為7-ELEVEN率超商通路之先進行「公益數位轉型」，領先推出OPEN POINT App線上慈善捐款、雙數位捐點（OPEN POINT點數與小7集點卡），並在疫情最嚴峻時將物資透過「i預購認捐」送給迫切需要資源的團體。

7-ELEVEN本次和荒野保護協會合作，更積極串聯超商的數位公益資源，包括7-ELEVEN於疫情期間與統一超商好鄰居文教基金會共同擴大舉辦O2O線上同樂會，更首度與荒野保護協會共同推出全新主題「好鄰居O2O環教趣同樂會」，結合超商熱門的親子體驗活動，以繪本著色、說故事等方式，帶領孩童認識棲地物種和生態，讓7-ELEVEN門市成為永續教育場域，讓永續向下扎根。

為了增進捐款價值、擴大影響力，此次募款活動特別規畫「偏偏讀書趣捐書計畫」，與統一超商好鄰居文教基金會閱讀勵學計畫支持的鄉鎮學校合作，透過OPEN POINT App捐款支持荒野保護協會，捐款單筆滿1,000元，即贈送一組自然環境相關書籍至資源缺乏的鄉鎮學校。

此外，OPEN小將也與「荒野遊俠」首度Q萌合體，推出16款環境守護時專用梗圖「LINE荒野遊俠守護行動貼圖」，像是幫水鳥營造棲息地的「別挖坑給我跳」、響應地球一小時的關燈「晚安」、淨灘看到一堆垃圾時的「不想面對」等，讓全民在使用貼圖的同時也能一起關心生態。

透過OPEN POINT App捐款支持荒野保護協會，捐款單筆滿1,000元，即贈送一組自然環境相關書籍至資源缺乏的鄉鎮學校，提供多元環境教育資源。圖／7-ELEVEN提供
透過OPEN POINT App捐款支持荒野保護協會，捐款單筆滿1,000元，即贈送一組自然環境相關書籍至資源缺乏的鄉鎮學校，提供多元環境教育資源。圖／7-ELEVEN提供
OPEN小將與「荒野遊俠」首度Q萌合體，推出16款環境守護時專用梗圖「LINE荒野遊俠守護行動貼圖」。圖／7-ELEVEN提供
OPEN小將與「荒野遊俠」首度Q萌合體，推出16款環境守護時專用梗圖「LINE荒野遊俠守護行動貼圖」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年宣布以「地球永續、你我日常」為永續主軸，首波公益募款計畫攜手荒野保護協會倡議環境教育、舉辦實體活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年宣布以「地球永續、你我日常」為永續主軸，首波公益募款計畫攜手荒野保護協會倡議環境教育、舉辦實體活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年宣布以「地球永續、你我日常」為永續主軸，首波公益募款計畫攜手荒野保護協會倡議環境教育、舉辦實體活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年宣布以「地球永續、你我日常」為永續主軸，首波公益募款計畫攜手荒野保護協會倡議環境教育、舉辦實體活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年宣布以「地球永續、你我日常」為永續主軸，首波公益募款計畫攜手荒野保護協會倡議環境教育、舉辦實體活動，圖左起為OPEN小將、統一超商管理群協理徐光宇、荒野保護協會理事長劉月梅、荒野遊俠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年宣布以「地球永續、你我日常」為永續主軸，首波公益募款計畫攜手荒野保護協會倡議環境教育、舉辦實體活動，圖左起為OPEN小將、統一超商管理群協理徐光宇、荒野保護協會理事長劉月梅、荒野遊俠。圖／7-ELEVEN提供

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