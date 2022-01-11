婦人乳癌復發轉移 醫師：此時最需情緒支持

1名53歲婦人8年前罹患乳癌，療程結束後，未再持續追蹤，直到最近下肢水腫、下背痛，檢查發現癌細胞竟復發並轉移至腦、肝、腎、骨頭等器官，所幸經過癌症中心個管師團隊協助，以其個人化的需要安排治療，並給予情緒支持，才讓患者重拾抗癌信心，病情也獲得控制。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民說，婦人8年前發現右側乳房有硬塊，確診為乳癌第3期，當時接受手術、化療及放療後，病情順利控制病情，即未繼續追蹤。

癌症資源中心個管師表示，婦人原本活潑樂觀，熱中參與社區活動，得知乳癌復發且轉移的當下，一度喪失求生意志，也十分懊悔當初沒有另尋醫師定期追蹤，幸好經過開導，婦人心情轉好，還希望將自身經歷分享給更多病友，讓她們知道定期追蹤的重要性，也又恢復往昔笑容。

王博民說，癌症患者最需要心理支持，尤其歷經癌症復發又轉移，往往會不斷指責自己；透過癌症資源中心個管師的一站式服務，可以提供藥物、飲食、會診等個人化服務，並溝通轉移負面情緒，有助於讓患者及家屬安心抗癌，返回正常生活。

他提醒，乳癌患者務必定期追蹤，除了降低復發風險，也能讓醫師針對定期的影像學檢查，不斷更新與調整治療計畫；若因乳癌復發且發生遠端轉移，也不必灰心，只要與醫療團隊高度配合，仍能讓病情獲得控制、症狀緩解，與疾病和平共處。