消基會查萊劑 三成豬肉標示不合格

消基會抽查市面上的 18 項豬肉製品，其中有 6 件不符合食安法要求的標示內容，包括好市多等廠商肉品缺少產地與廠商等資料。消基會董事長黃怡騰建議，可以參考美國的做法，改為要求「具有風險的肉品」進行標示，其他肉製品則無需多加註明，但政府單位也應落實稽查、視違規情況開罰。

查萊劑，標示違規多

因應過年火鍋旺季，消基會抽驗市面上的冷凍豬肉片，以及火鍋店使用的豬肉品共 18 件，其中 7 件為包裝食品、11 件為散裝食品，但有 5 件並未標示豬肉產地，包括億品鍋、順興肉鋪、小明肉品、長勝紘等豬肉供應商，另有 1 件包裝樣品並未標示廠商資料，為好市多的進口豬頰肉火鍋片。

消基會發行人胡峰賓強調，雖本次採樣肉品中都沒有測出萊克多巴胺殘留，但本次檢驗的標示不合格率相當高，政府機關應更加重視國內外豬肉製品的標示問題，目前國產豬與進口豬的萊劑安全要求不同，產地（屠宰地）標示不清的情況下，未來管理上恐出現漏洞。

市面標示太紛雜

黃怡騰進一步指出，中央及地方都有各自設計、提供業者標示產地用的「產地標章」或「產地貼紙」，除農委會的「臺灣豬標章」要求須提供產地證明才能申請外，其餘多數取得的管道是自行下載，或經過簡單的申請程序取得，沒有統一圖樣又無法確認其中內容真偽，讓消費者無所適從。

因此，黃怡騰建議，可以以美國為師、參考其標示風險肉品的做法，要求「具有風險來源的肉品」，將使用含有萊劑飼料等風險資訊標示出來，沒有風險的肉品就可以不用標示。他也呼籲主管機關落實稽查，業者正確標示，否則依據食安法，違規標示的業者可處 3 萬元以上、300 萬元以下的罰鍰，情節嚴重者甚至可以要求停止販售。

豬內臟問題需注意

消費者文教基金會董事麥富德則提醒，雖本次檢測樣品中都沒有瘦肉精殘留，但自 2021 年 1 月至 10 月中旬統計數據顯示，美國豬肉進口已將近 1,800 公噸，其他包括豬肝、豬腎與其他可食部位也超過 2,000 公噸，未來豬內臟台灣進口量可能會越來越多，且肝、腎等藥物殘留風險較高，主管機關應及早做好源頭管控。

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