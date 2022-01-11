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入冬最強冷氣團來襲 今晚至明清最冷

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
今年最強冷氣團南下，全台氣溫驟降，外出民眾穿戴著保暖的厚外套及連身帽抵擋冷颼颼的低溫。記者侯永全／攝影
今年最強冷氣團南下，全台氣溫驟降，外出民眾穿戴著保暖的厚外套及連身帽抵擋冷颼颼的低溫。記者侯永全／攝影

今年入冬後的最強冷氣團今天來襲，全台氣溫驟降，冷空氣將持續到周五，周六後可望回溫。最冷時間點將落在今晚至明清晨，中部以北及宜蘭等地低溫將下探至十二度，南部也只有十五度左右，局部空曠地區低溫可能低於十度。

受華南雲雨區東移及強烈冷空氣南下影響，北台灣昨晚起零星雨勢未歇，中午過後降雨稍緩，冷氣團卻持續發威，上午新北市石門富貴角更出現最九.六度低溫。全台各地氣溫從清晨起明顯下滑，中部以北低溫僅十一、十二度，局部地區甚至出現十度以下低溫，南部及東部地區低溫只有十三度左右。

今日下半天起水氣減少將轉為乾冷。周四起冷空氣逐漸減弱，各地溫度略微回升，但早晚溫差仍大。這波冷氣團預計周六日後明顯減弱，但天氣仍偏涼，北部氣溫約十五至二十度，中南部十六至二十四度。

今年最強冷氣團南下，全台氣溫驟降，外出民眾雖穿著長外套及圍巾保暖，微縮的身軀透露著這波冷空氣的威力。記者侯永全／攝影
今年最強冷氣團南下，全台氣溫驟降，外出民眾雖穿著長外套及圍巾保暖，微縮的身軀透露著這波冷空氣的威力。記者侯永全／攝影
入冬後的最強冷氣團今天來襲，全台氣溫驟降，台北街頭籠罩在冷颼颼的寒冬氛圍。記者侯永全／攝影
入冬後的最強冷氣團今天來襲，全台氣溫驟降，台北街頭籠罩在冷颼颼的寒冬氛圍。記者侯永全／攝影
今年最強冷氣團南下，全台氣溫驟降，外出民眾紛紛穿戴著保暖外套及毛帽抵擋寒風。記者侯永全／攝影
今年最強冷氣團南下，全台氣溫驟降，外出民眾紛紛穿戴著保暖外套及毛帽抵擋寒風。記者侯永全／攝影

低溫 冷氣團

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