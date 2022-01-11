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總兵小舖今開張 金門各式文創商品這裡都買的到

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府為鼓勵研發暨銷售紀念商品，特別在知名景點總兵署開設文創賣店~「總兵小舖」今天辦揭幕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府為鼓勵研發暨銷售紀念商品，特別在知名景點總兵署開設文創賣店~「總兵小舖」今天辦揭幕。記者蔡家蓁／攝影

金門近年來在縣府的輔導下，開發多款文創商品，金門縣政府為鼓勵研發暨銷售紀念商品，特別在知名景點總兵署開設文創賣店「總兵小舖」，今天舉行揭牌儀式，各具巧思的入選商品後續將在總兵署西科房三先行試賣，歡迎民眾踴躍前往購買。

縣府在去年11月11日發布徵選方案，廣發英雄帖，公開徵求寄賣紀念商品，徵集結果出爐，並於111年1月11日上午11時11分舉行總兵署文創賣店「總兵小舖」揭牌儀式，揭牌儀式由副縣長李增財、觀光處處長丁健剛、觀光處副處長許績鑫、大陸事務科科長蔡百里，以及參加徵選之創作者共同揭幕。

李增財表示，金門縣政府鼓勵研發暨銷售紀念商品徵選計畫，9月底起案，經歷3個月孕育孵化誕生「總兵小舖」，是縣府創新的體驗計畫，鼓勵地區創生，導入民間力量，研發更多具本縣代表性、紀念性及文化內涵的文創、青創商品，由縣府作為平台販售寄賣，共同行銷金門觀光，期望陳列景點展售，進而延伸藝文體驗，也提升民眾參訪或停留意願，刺激旅遊與消費。

觀光處指出，此次公開徵集之入選紀念商品有「荳立企業社」、「捲毛力卡創藝社」、「飛羚企業社」、「3mee2k」、「山夆商店」、「浯作有限公司」、「闞宏瑩」、「趙巧婷」、「沈記小舖」、「蛋糕小姐製品工作室」、「鳥嶼藝術工作室」等11家廠商作品，經評核效益良好，後續將列入長期販售之商品，以景點寄賣品方式辦理，期望紀念商品為景點注入新活力

觀光處表示，徵選紀念商品設計以本縣古蹟、景點意象、城市文化內涵、人、文、生態、地理、節令、活動等任一面向為設計需求要素，並將持續辦理第二次徵集，扶植更多青創、文創，期望在古蹟景點推出多款紀念商品，成功熱賣，共創旅遊商機。

「總兵小舖」今天揭幕，創作者為副縣長李增財解說文創產品。記者蔡家蓁／攝影
「總兵小舖」今天揭幕，創作者為副縣長李增財解說文創產品。記者蔡家蓁／攝影
由金門青年楊文權設計的各式文創商品現在在總兵署內也買的到。記者蔡家蓁／攝影
由金門青年楊文權設計的各式文創商品現在在總兵署內也買的到。記者蔡家蓁／攝影
金門多元的青年文創商品，今後在「總兵小舖」都買的到。記者蔡家蓁／攝影
金門多元的青年文創商品，今後在「總兵小舖」都買的到。記者蔡家蓁／攝影

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