男童誤食巴克球胃腸穿孔 醫師教一招免除幼兒誤食危機

今年元旦假期，林口長庚醫院急診室一連收治三起兒童誤食毒物或異物事件。一名兩歲男童與三歲的哥哥在家中玩老鼠藥，等媽媽發現，老鼠藥只剩下空盒，弟弟的嘴角還有老鼠藥殘留，緊急送醫治療後並無危險。而令醫師感到不可思議的病例中，曾有一名三歲男童誤食23顆巴克球，造成胃、腸破洞，緊急手術才脫離險境。醫師表示，家長在家中應趴下用孩子視角看房間，移除或鎖好可能造成兒童誤食的危險物品。

今年元旦於林口長庚醫院急診室值班的兒童一般科主任李嶸，從早上到傍晚8小時內，一連收治3起孩童誤食毒物或異物案件，除幼童誤食老鼠藥外，還有一起兩歲男童誤食乾燥劑，以及一名四歲男童誤食五十元硬幣。

令人不可思議的病例中，林口長庚醫院兒童一般科主治醫師吳昌騰分享，曾有一名三歲男童腹痛三天，且於診所就醫卻未緩解，經至該院急診就醫，X光檢查發現，男童腹部竟有23顆巴克球，因巴克球高磁力讓胃、腸沾黏，造成胃、腸出現破洞，緊急進行手術才脫離險境。

長庚兒少保護中心召集人黃璟隆針對巴克球等磁性玩具的潛在風險特別呼籲，因有些磁力珠玩具磁力極高，孩童誤食可能造成胃腸穿孔等嚴重狀況，甚至死亡。雖然台灣於2019年10月將巴克球等磁性玩具納入商品檢驗法管理，但仍不時有誤食案例傳出，令人遺憾。

依長庚醫院兒少保護中心最新研究顯示，2011到2015年，18歲以下共有590名因誤食毒物送至兒童急診，其中男孩309名、占比52.3%，女孩281名、占比47.7%；平均年齡5歲；小於11歲病患多數是男性，11至17歲患者多數是女孩；平均每3天就發生1件；發生地點高達九成五是在家中；時間從下午6點至晚上12點發生率最高，比率為42.2%。

此外，誤食毒物中以藥物占最多為41.4%，其中殺蟲劑是最常見非藥物毒物誤食，占比為9.5%。平均急診停留時間為5.45小時；101名孩童，比率為17.2%需住院，其中21例，占比為3.6%，需要入住加護病房。

林口長庚也針對兒童誤食居家清潔劑中毒研究，過去10年間共103名孩童誤食中毒，男孩70名，比率為68%，女孩33名，占比為32%，平均年齡3.5歲，大多數清潔劑誤食中毒9成6發生在家裡，誤食居家清潔劑7成4是鹼性、2成5酸性和中性為1%三類，其中鹼性居家清潔劑誤食，容易導致嚴重食道損傷和食道狹窄。其中25名患者需內鏡檢查，5名患者出現食管狹窄，需要食道擴張。

任何東西都有可能造成孩童的誤食，如藥物、錢幣、鈕扣電池、細小物品、玩具、清潔劑、殺蟲劑、酒精，甚至是含鉛物品與腐蝕性物質等。長庚兒少保護中心主任葉國偉說，家長平日應學習心肺復甦術和哈姆立克動作，為孩童誤食異物急救做好準備。若是誤食清潔劑或腐蝕性物質等毒物，則應立刻送醫，切勿催吐以避免食道和腸胃道二次灼傷。長庚兒少保護中心特別拍攝公益動畫影片，提醒家長重視孩童在家中的安全。

李嶸說，為預防孩童誤食異物或毒物，長庚兒少保護中心特別提出幾項重點提醒家長注意。

一、藥物/清潔產品或化學品應放在孩童拿不到的地方，並上鎖存放。

二、藥物/清潔產品或化學品應保存在原始包裝或原瓶中，不要分裝在其他容器，尤其是飲料瓶或食物容器中。

三、亮麗包裝的洗衣膠囊對孩子更有吸引力，應放在孩童拿取不到的地方。

四、接觸含鉛塗料物質後應用清水及肥皂洗手，以避免鉛中毒。

五、應妥善回收用過的鈕扣電池，放在孩童拿不到的地方。

六、孩童玩磁力珠玩具應有家長在旁陪伴，以避免誤食。