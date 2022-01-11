大限將至！2萬多家農地工廠仍未納管 環團籲320斷水電

2019年工廠管理輔導法修法，規定今年3月20日後，2016年5月20日前的低汙染農地違章工廠必須依法納管，否則斷水斷電，期限剩不到三個月，仍有2萬多家廠商未登記。環團表示，地方每年平均查處700家農地違章，換算2萬家未納管廠商需要28年，應加派查處人力，並呼籲全民連署，要求經濟部終結農地工廠，不應放寬標準。

全台有4.5萬家既有農地違章工廠，經濟部統計，目前已有1.4萬家業者申請納管、7000多家取得特登，等於2萬多家還沒申請納管。全國農產業群聚弱勢工廠自救會上周到行政院陳情，希望放寬就地合法資格，行政院回應將跨部會協調。

地球公民基金會山林國土組研究專員賴沛蓮表示，政府過去承諾2019年工輔法修法是最後一次開放納管，2016年5月20日前的既有低汙染農地違章工廠，2022年3月20日前都必須依法納管，現在是最後期限，全民必須站出來為農地發聲，捍衛工輔法政策底線，連署監督經濟部3月20日後依法將未納管廠商斷水斷電。

根據經濟部「2019年未登記工廠清查報告」及各地陳情舉報，約有1640家待查處的新增建農地違章工廠清單，交由地方政府查處，截至2021年12月31日，地方政府已查處1443家農地違章工廠。地球公民基金會山林國土組研究專員蔡佳昇說，換算一年僅約查處700家，2萬家未納管農地違章需要28年才查得完，應善用每年21億納管輔導金編排更多查處、輔導人力。

蔡佳昇說，去年彰化縣埔心鄉某鑄造廠被周遭居民檢舉後，縣府回覆「該廠商已申請納管」，明明是必須轉型、遷廠或關廠的中高汙染廠，卻以「低汙染」名義申請納管，以「申請中」狀態成為中高污染稽查的漏網之魚，還規避區域計畫法的裁罰。根據經濟部公開資訊，處於「申請納管中」而無法斷電的廠房，就占稽查後為非法廠商總量的23.3%。