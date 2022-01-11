藥物、鈕扣電池要收好 幼童誤吞毒物每3天就1件

家有幼童的父母當心，長庚醫院統計發現，每3天就有1名孩子因誤吞毒物送醫，以藥物最常見，另像鈕扣電池、洗衣膠囊也頗危險，籲父母把東西收好，孩子有異樣立刻就醫。

林口長庚醫院兒童一般科主任李嶸今天在上午在長庚醫院舉辦的記者會中表示，據統計，近5年來長庚醫院平均3天就遇到1件孩童誤食毒物的急診案件，而且誤食的意外事件大多發生在家中。

李嶸說，林口長庚醫院兒童急診室光是今年元旦就遇到3名誤食事件，一早10時許一名媽媽發現4歲女兒吃餅乾時，2歲的弟弟不小心吃了餅乾內的乾燥劑，嚇得趕緊就醫，所幸最後發現是矽膠乾燥劑，並無大礙。

到了下午，又有另一名媽媽發現4歲兒子不斷出現乾嘔、流口水症狀，驚見桌上也少了一枚50元硬幣，緊急送醫照X光發現50元硬幣就卡在喉嚨裡，立刻安排移除。

李嶸說，沒想到不久後又有一名媽媽匆忙帶著2歲、3歲的兄弟衝進急診，媽媽說1小時前兄弟倆打開櫃子玩老鼠藥，結果竟將老鼠藥吞下肚，所幸經緊急處理後已無危險。

李嶸指出，孩童誤食毒物或異物的急診案件層出不窮，據統計，2011年至2015年林口長庚醫院兒童急診共收治590名未滿18歲孩童因誤食毒物送林口長庚醫院兒童急診，其中男孩309名、占52.3%，女孩281名、占47.7%，平均年齡5歲。

值得注意的是，誤食事件多達95%發生在家中，以下午6時至晚上12時發生率最高，誤食的物品以家長的藥物最常見，呼籲家長把藥物都鎖進櫃子，不要分裝在食品容器中，避免孩童當成是食物或飲料誤食。

李嶸強調，除了藥品，錢幣、鈕扣電池、玩具、清潔劑等都是孩童經常誤食的物品，尤其包裝亮麗的洗衣膠囊對孩子更有吸引力，務必放在孩童拿不到的地方。