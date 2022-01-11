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宗教百景之一靈鷲山依山傍海 春節辦5場招牌祈福活動

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
善法大樓1樓設置春聯祝福牆，歡迎闔家寫下「福」字，一起來「聚福氣」。圖／靈鷲山佛教教團提供
善法大樓1樓設置春聯祝福牆，歡迎闔家寫下「福」字，一起來「聚福氣」。圖／靈鷲山佛教教團提供

春節即將來臨，許多民眾都會在期間規劃走春，靈鷲山無生道場依山傍海，名列台灣宗教百景之一，春節期間將舉辦各項祈福法會，也準備限量來山禮與大眾結緣，適合民眾走春及祈福，讓虎年有個美好開端。

靈鷲山無生道場位於台灣東北吉位的靈鷲山，新春期間舉辦各項祈福法會，大年初一將舉辦殊勝的「千手觀音大悲心陀羅尼經牆」啟用灑淨大典；期間5個招牌祈福活動則包括財寶宮殿「財神法會」、圓通寶殿禪修抄經、開山聖殿頂禮舍利、金佛殿牽佛手禮佛足、善法大樓大會服務處綁五佛珠結緣。

另外，靈鷲山也特別推出限量來山禮與大眾結緣。初一到初五規劃「尋找最有福氣的你」，生肖屬虎或姓名中有福或虎的民眾，出示身分證件即可獲得「平安福虎」一份，數量有限送完為止；其他生肖民眾參加「造福植福，平安有福」，回山護持功德項目，也可結緣。

靈鷲山指出，善法大樓1樓設置春聯祝福牆，歡迎民眾在新的一年寫下「福」字，貼於精心設計的「萬福千祥迎新春」大型牆面，一起來「聚福氣」。至於傳統的新春法華法會或點光明燈，也能滿足民眾走春祈福的需求，歡迎民眾前來，讓虎年開春就有驚喜。

據了解，靈鷲山是詩人陳義芝心中最美的寺院，一望無際海天一色的景致，融合漢傳、南傳、藏傳三乘法脈風格，樸實而莊嚴，展現慈悲與禪宗風。迎東北風卓然而立的黑面「多羅觀音」，更被媒體譽為「全球著名24尊觀音像之一，看一眼都是福報」；青銅鑄身，高12公尺，座南朝北基座三面環列《圓覺經》十二菩薩聖像與偈語，並有觀音心咒轉經輪。

靈鷲山提到，聖山寺金佛殿園區綻放各式山茶花，包括天香、喬依肯德力克、天上人間、愛麗絲姑娘等品種，奼紫嫣紅，提供春節期間拍照打卡，為虎年帶來富貴吉祥好兆頭。另外，疫情影響下，今年持續網路直播除夕拜願活動、初三到初五全球與師有約及皈依，服務無法回山的信眾。

迎東北風卓然而立的黑面「多羅觀音」，被媒體譽為「全球著名24尊觀音像之一，看一眼都是福報」。圖／靈鷲山佛教教團提供
迎東北風卓然而立的黑面「多羅觀音」，被媒體譽為「全球著名24尊觀音像之一，看一眼都是福報」。圖／靈鷲山佛教教團提供
天眼門是靈鷲山代表地標。圖／靈鷲山佛教教團提供
天眼門是靈鷲山代表地標。圖／靈鷲山佛教教團提供
金佛殿禮佛足，最適合考生祈福。圖／靈鷲山佛教教團提供
金佛殿禮佛足，最適合考生祈福。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山推出限量虎年來山禮，生肖屬虎或姓名中有福或虎的民眾，出示身分證件即可獲得「平安福虎」一份，數量有限送完為止。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山推出限量虎年來山禮，生肖屬虎或姓名中有福或虎的民眾，出示身分證件即可獲得「平安福虎」一份，數量有限送完為止。圖／靈鷲山佛教教團提供
金佛殿牽佛手的新春活動，連外國學子都覺得特別。圖／靈鷲山佛教教團提供
金佛殿牽佛手的新春活動，連外國學子都覺得特別。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山海天一色的美景，是虎年走春推薦景點。圖／靈鷲山佛教教團提供
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聖山寺山茶花，美不勝收。圖／靈鷲山佛教教團提供
聖山寺山茶花，美不勝收。圖／靈鷲山佛教教團提供
虎年開春叩響平安鐘，讓寺院悠揚鐘聲，平安幸福一整年。圖／靈鷲山佛教教團提供
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法會 春節 網路直播

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