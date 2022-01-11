快訊

獨／境外移入暴增 北市聯醫中興院區專責護理師疑確診

龐建國12字訣別「不公不義的台灣，我生不如死！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三成市售豬肉未標產地 消基會籲政府改進豬肉萊劑標示

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會舉行「市售豬肉樣品檢測結果發布　豬肉萊劑標示仍有改進必要」記者會，公布檢驗市售18件豬肉結果。其中未標示豬肉原產地的有5件，1件包裝食品未標示廠商資訊，近3成不符合現行規定。圖／消基會提供
消基會舉行「市售豬肉樣品檢測結果發布　豬肉萊劑標示仍有改進必要」記者會，公布檢驗市售18件豬肉結果。其中未標示豬肉原產地的有5件，1件包裝食品未標示廠商資訊，近3成不符合現行規定。圖／消基會提供

台灣去年開放含萊克多巴胺豬肉產品進口。在國內仍禁用萊克多巴胺的情況下，卻允許國外進口豬肉可以有法定殘留量，讓消費者對食安感到擔憂，標示產地成為唯一的判斷標準。消基會上午舉行「市售豬肉樣品檢測結果發布　豬肉萊劑標示仍有改進必要」記者會，公布檢驗市售18件豬肉結果。其中未標示豬肉原產地的有5件，1件包裝食品未標示廠商資訊，近3成不符合現行規定。消基會董事長黃怡騰表示，這代表3成豬肉產品產地來源標示不明、消費者無從判斷是否為國外進口的萊豬，呼籲政府加把勁稽查。

依2021年起實施的「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」，全部豬肉產品都需要標示豬肉原產地。去年9到10月 之間，消基會在雙北等六都購買18件市售豬肉產品進行檢測，購買樣品包括供現場調理的餐廳肉品、實體店面的包裝與散裝類，以及近年興起的電商平台產品。消基會表示，這18件產品都未驗出萊克多巴胺，但未標示豬肉原產地的有5件，1件包裝食品未標示廠商資訊，近3成不符合現行規定。

消基會董事麥富德認為，預期美國進口豬內臟會愈來愈多，民眾長期食用後可能有潛在風險；開放進口的同時，希望政府做好源頭管控。他指出，國內公布的殘留限量標準與國際食品法典委員會公布的單位不同，在檢驗實務上，檢驗結果進位與否，將影響殘留標準合格與不合格的判定，而單位的不同，可能造成判定結果的落差，這在食品安全上可是打了折扣。他呼籲政府檢驗的標準也要與國際接軌。

消基會表示，目前中央及地方發出提供業者標示產地的「產地標章」或「產地貼紙」樣式多款，檢視後發現，消費者不易辨識其中意義及內容真偽。其中農委會發出「台灣豬標章」須提供產地證明等文件才能申請。至於「產地貼紙」則是由各地衛生單位依據食品衛生安全管理法規定所實施的標示，大部分取得的管道是自行下載或經過簡單的申請程序取得，目的是提供業者「自行」標示，內容真實性如何，難以辨認，公信力不足。

消基會建議消費者，購買豬肉產品時，應挑選擁有合格標示的產品，並多方比較產品來源，挑選不含萊劑的肉品。國內目前禁止養豬使用萊克多巴胺，因此建議可以挑選國產豬肉。消基會也建議政府，對於飼養中有使用萊克多巴胺的進口豬肉產品，應強制標示「飼養中有使用萊克多巴胺」；而不論是「產地標章」或「產地貼紙」，應統一由具公信力及有約束力單位發出，方便消費者識別內容真實性。

消基會舉行「市售豬肉樣品檢測結果發布　豬肉萊劑標示仍有改進必要」記者會，公布檢驗市售18件豬肉結果。其中未標示豬肉原產地的有5件，1件包裝食品未標示廠商資訊，近3成不符合現行規定。圖／消基會提供
消基會舉行「市售豬肉樣品檢測結果發布　豬肉萊劑標示仍有改進必要」記者會，公布檢驗市售18件豬肉結果。其中未標示豬肉原產地的有5件，1件包裝食品未標示廠商資訊，近3成不符合現行規定。圖／消基會提供

消基會 萊克多巴胺 萊劑

延伸閱讀

萊劑零檢出地方條例案 憲法法庭2月22日言詞辯論

自助餐便當驚見「老鼠肉」不敢再吃 老饕大讚：賺到了

地方萊劑零檢出自治條例被中央指無效 222憲法法庭辯論

消基會公布南部10大消費新聞 城中城大火事件居首

相關新聞

冷氣團發威！北北基桃宜17縣市低溫特報 最冷時間點曝光

受到冷氣團影響，今天各地天氣明顯感受偏冷，今日至明上午，桃園以北有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，今晚起至明日上午新...

客家八音人間國寶鍾彩祥85歲辭世 文化部呈總統褒揚

美濃客家八音團長鍾彩祥於7日晚間辭世，享壽85歲。文化部表示，「客家八音」已登錄為重要傳統表演藝術保存團體，「人間國寶」...

宗教百景之一靈鷲山依山傍海 春節辦5場招牌祈福活動

春節即將來臨，許多民眾都會在期間規劃走春，靈鷲山無生道場依山傍海，名列台灣宗教百景之一，春節期間將舉辦各項祈福法會，也準...

【台灣第一城／上】變小又變瘦！解譯荷蘭古文獻 還原17世紀熱蘭遮城真貌

台南將在2024年慶祝建城400周年，而台灣最早建立的西式軍事要塞就是今台南安平古堡所在之處，1624年由荷蘭人興建的「熱蘭遮城」古城，早在歲月中成為斷垣殘壁不復見，雖有不少古老圖像，但這座「台灣第一座西式堡壘」確切樣貌卻沒人知道，成大建築系副教授黃恩宇團隊，花費數年時間，根據荷治時期文獻，還原當年古堡形制，可以說是400周年前夕，一份送給台灣人的禮物。...

梅山公園花開近6成 寒流助攻周末有望盛開

嘉義縣梅山公園近千株梅花開約5成，公所預估這周寒流來襲，花開會更茂盛，但也呼籲民眾發揮公德心，勿隨意丟垃圾和攀折枝幹；太...

三成市售豬肉未標產地 消基會籲政府改進豬肉萊劑標示

台灣去年開放含萊克多巴胺豬肉產品進口。在國內仍禁用萊克多巴胺的情況下，卻允許國外進口豬肉可以有法定殘留量，讓消費者對食安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。