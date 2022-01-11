三成市售豬肉未標產地 消基會籲政府改進豬肉萊劑標示

台灣去年開放含萊克多巴胺豬肉產品進口。在國內仍禁用萊克多巴胺的情況下，卻允許國外進口豬肉可以有法定殘留量，讓消費者對食安感到擔憂，標示產地成為唯一的判斷標準。消基會上午舉行「市售豬肉樣品檢測結果發布 豬肉萊劑標示仍有改進必要」記者會，公布檢驗市售18件豬肉結果。其中未標示豬肉原產地的有5件，1件包裝食品未標示廠商資訊，近3成不符合現行規定。消基會董事長黃怡騰表示，這代表3成豬肉產品產地來源標示不明、消費者無從判斷是否為國外進口的萊豬，呼籲政府加把勁稽查。

依2021年起實施的「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」，全部豬肉產品都需要標示豬肉原產地。去年9到10月 之間，消基會在雙北等六都購買18件市售豬肉產品進行檢測，購買樣品包括供現場調理的餐廳肉品、實體店面的包裝與散裝類，以及近年興起的電商平台產品。消基會表示，這18件產品都未驗出萊克多巴胺，但未標示豬肉原產地的有5件，1件包裝食品未標示廠商資訊，近3成不符合現行規定。

消基會董事麥富德認為，預期美國進口豬內臟會愈來愈多，民眾長期食用後可能有潛在風險；開放進口的同時，希望政府做好源頭管控。他指出，國內公布的殘留限量標準與國際食品法典委員會公布的單位不同，在檢驗實務上，檢驗結果進位與否，將影響殘留標準合格與不合格的判定，而單位的不同，可能造成判定結果的落差，這在食品安全上可是打了折扣。他呼籲政府檢驗的標準也要與國際接軌。

消基會表示，目前中央及地方發出提供業者標示產地的「產地標章」或「產地貼紙」樣式多款，檢視後發現，消費者不易辨識其中意義及內容真偽。其中農委會發出「台灣豬標章」須提供產地證明等文件才能申請。至於「產地貼紙」則是由各地衛生單位依據食品衛生安全管理法規定所實施的標示，大部分取得的管道是自行下載或經過簡單的申請程序取得，目的是提供業者「自行」標示，內容真實性如何，難以辨認，公信力不足。