快訊

獨／境外移入暴增 北市聯醫中興院區專責護理師疑確診

龐建國12字訣別「不公不義的台灣，我生不如死！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她產後斷食兼藥物減重竟酮酸中毒休克！醫2點示警

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
榮新診所副院長康宏銘表示，維持體重有助身體健康，但要選擇適合的體重控制方式，特別是慢性病患者。圖／榮新診所提供
榮新診所副院長康宏銘表示，維持體重有助身體健康，但要選擇適合的體重控制方式，特別是慢性病患者。圖／榮新診所提供

一名35歲女性原本沒有任何慢性病史，因為生產後體重增加，採行藥物合併嚴格斷食來減重，沒想到2周後出現噁心、嘔吐、腹痛，一度出現意識模糊，經由家人緊急送醫，後來診斷出酮酸中毒併發脫水性休克。

榮新診所副院長康宏銘表示，體重控制是近年來熱門議題，有許多生酮飲食、斷食或減重藥物常被討論，但減重目標是減少體內脂肪。

他說，「酮酸生成」雖然是燃燒脂肪的象徵之一，但如果體內聚積了大量酮酸而無法排除，是相當危險的狀態。特別是自行使用藥物合併生酮飲食、斷食療法減重，有相當高的酮酸中毒風險。

酮酸中毒的症狀包括噁心、嘔吐、脫水、呼吸有水果味、發燒、意識模糊、低血壓、休克等。常發生於糖尿病患血糖控制不佳或自行減少胰島素用量時，體內胰島素量跟不上血糖上升，身體只能燃燒脂肪作為能量來源支持活動所需，在這過程中酮酸過多無法代謝便易引起酮酸中毒；一般人減少特定食物攝取、大量飲酒、有慢性肝臟疾病等，也有可能發生。

康宏銘說，健康的減重應從飲食及運動著手。飲食上首推均衡飲食，並避免精製醣類，可攝取適量的碳水化合物，並補充足夠的水分；如要拉長飲食間隔，可從溫和的「1212間隔飲食」或「168斷食」開始。間歇性斷食或其他更嚴格的飲食方式，倘同時採行藥物減重，或是本身為糖尿病患者，應在充分的醫療諮詢及監督下執行才安全，切勿自行調整劑量。

康宏銘表示，運動建議每周至少5次、每次30分鐘以上的中強度有氧運動，如慢跑、游泳等，逐漸增加運動的時間和強度，以免運動傷害。他提醒，維持體重有助身體健康，但要選擇適合的體重控制方式，特別是慢性病患者，避免體重減輕卻引起其他副作用，對身體造成危害。

生酮飲食 減重 中毒

延伸閱讀

運動處方量身打造 減重效果更佳

比168斷食還有效？「楓糖檸檬斷食法」值得一試嗎？聽聽營養師怎麼說！

離開川普後瘦身有成！美前國務卿龐培歐減重40公斤 模樣曝光

72人步行減重紀錄2個月 2千一百多萬步約繞台灣9圈

相關新聞

冷氣團發威！北北基桃宜17縣市低溫特報 最冷時間點曝光

受到冷氣團影響，今天各地天氣明顯感受偏冷，今日至明上午，桃園以北有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，今晚起至明日上午新...

她產後斷食兼藥物減重竟酮酸中毒休克！醫2點示警

一名35歲女性原本沒有任何慢性病史，因為生產後體重增加，採行藥物合併嚴格斷食來減重，沒想到2周後出現噁心、嘔吐、腹痛，一...

宗教百景之一靈鷲山依山傍海 春節辦5場招牌祈福活動

春節即將來臨，許多民眾都會在期間規劃走春，靈鷲山無生道場依山傍海，名列台灣宗教百景之一，春節期間將舉辦各項祈福法會，也準...

【台灣第一城／上】變小又變瘦！解譯荷蘭古文獻 還原17世紀熱蘭遮城真貌

台南將在2024年慶祝建城400周年，而台灣最早建立的西式軍事要塞就是今台南安平古堡所在之處，1624年由荷蘭人興建的「熱蘭遮城」古城，早在歲月中成為斷垣殘壁不復見，雖有不少古老圖像，但這座「台灣第一座西式堡壘」確切樣貌卻沒人知道，成大建築系副教授黃恩宇團隊，花費數年時間，根據荷治時期文獻，還原當年古堡形制，可以說是400周年前夕，一份送給台灣人的禮物。...

梅山公園花開近6成 寒流助攻周末有望盛開

嘉義縣梅山公園近千株梅花開約5成，公所預估這周寒流來襲，花開會更茂盛，但也呼籲民眾發揮公德心，勿隨意丟垃圾和攀折枝幹；太...

三成市售豬肉未標產地 消基會籲政府改進豬肉萊劑標示

台灣去年開放含萊克多巴胺豬肉產品進口。在國內仍禁用萊克多巴胺的情況下，卻允許國外進口豬肉可以有法定殘留量，讓消費者對食安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。