她產後斷食兼藥物減重竟酮酸中毒休克！醫2點示警

一名35歲女性原本沒有任何慢性病史，因為生產後體重增加，採行藥物合併嚴格斷食來減重，沒想到2周後出現噁心、嘔吐、腹痛，一度出現意識模糊，經由家人緊急送醫，後來診斷出酮酸中毒併發脫水性休克。

榮新診所副院長康宏銘表示，體重控制是近年來熱門議題，有許多生酮飲食、斷食或減重藥物常被討論，但減重目標是減少體內脂肪。

他說，「酮酸生成」雖然是燃燒脂肪的象徵之一，但如果體內聚積了大量酮酸而無法排除，是相當危險的狀態。特別是自行使用藥物合併生酮飲食、斷食療法減重，有相當高的酮酸中毒風險。

酮酸中毒的症狀包括噁心、嘔吐、脫水、呼吸有水果味、發燒、意識模糊、低血壓、休克等。常發生於糖尿病患血糖控制不佳或自行減少胰島素用量時，體內胰島素量跟不上血糖上升，身體只能燃燒脂肪作為能量來源支持活動所需，在這過程中酮酸過多無法代謝便易引起酮酸中毒；一般人減少特定食物攝取、大量飲酒、有慢性肝臟疾病等，也有可能發生。

康宏銘說，健康的減重應從飲食及運動著手。飲食上首推均衡飲食，並避免精製醣類，可攝取適量的碳水化合物，並補充足夠的水分；如要拉長飲食間隔，可從溫和的「1212間隔飲食」或「168斷食」開始。間歇性斷食或其他更嚴格的飲食方式，倘同時採行藥物減重，或是本身為糖尿病患者，應在充分的醫療諮詢及監督下執行才安全，切勿自行調整劑量。

康宏銘表示，運動建議每周至少5次、每次30分鐘以上的中強度有氧運動，如慢跑、游泳等，逐漸增加運動的時間和強度，以免運動傷害。他提醒，維持體重有助身體健康，但要選擇適合的體重控制方式，特別是慢性病患者，避免體重減輕卻引起其他副作用，對身體造成危害。