過年前海產漲聲四起 文蛤兩因素平價到春節後

通膨遇上春節，白鯧、鰻魚等海產都喊漲，去年8月大雨造成西部沿海養殖文蛤的放養期延後約一個月，加上近日Covid-19本土疫情升溫，市場需求疲軟，池邊交易價維持在每公斤53至60元，可能延續到春節，養殖戶對過年帶起一波消費潮拉抬價格的希望恐落空，

全台第三大養殖文蛤產地彰化縣，養殖面積約1636公頃，僅次雲林縣、台南縣，占全台養殖面積約18.93%，年產值約7億8642萬元。彰化縣漢寶村楊姓養殖今天表示，去年8月上旬豪大雨，改變養殖池水質的鹹度，造成文蛤大量暴斃，池水約半個月後恢復正常，絕大多數養殖戶會放乾池水、曬池才開始放養，應該10月至12月產出的文蛤延後到春節前後大量上市。

楊姓養殖戶指出，照理說量少價揚，可是彰化以南8月過後少雨，養殖池水鹹度較高，近日檢測鹹度值為4，消費者口感能接受的鹹度值為2至2.5，彰化縣養殖池水一直維持這樣的鹹度，但盤商收購西部沿海養殖文蛤賣到市場，沒說明產地，消費者不知買到高鹹度的文蛤，放入鹽、醬油料理，誤以為現在所有文蛤都這麼鹹，導致購買意願降低，影響文蛤銷量和售價。

養殖戶本來期待春節及農曆正月帶來較大購買量拉起價格，無奈台灣Covid-19疫情又趨向緊繃，餐廳紛傳退訂圍爐、春酒退訂潮。去年春節文蛤的池邊交易價為每公斤70至80元，賣到零售市場每台斤叫價150至180元，今年春節前一個月內疫情升溫，池邊交易價到現在紋風不動，維持每公斤53至60元，既沒上漲也沒往下掉，養殖戶憂喜參半。

養殖戶陳明瞭說，去年春末夏初的養殖文蛤價格可能有人為操作因素，價格偏高一至兩成，目前池邊交易每公斤53至60元算是合理，整池大顆粒比例達九成的池邊交易價每公斤70元，這種高價為數不多，池邊合理價春節前一周賣到消費市場，每台斤最高大概150元，不會像去年春節飆漲到150至180元。

彰化縣芳苑鄉漢寶村有專業養殖區，文蛤養殖面積在全縣屬一屬二；村長鄭鵬豐表示，去年8月上旬大雨使得文蛤放養延後一個月，產出期跟著延後，春節前後文蛤最肥美時才量產，所以今年文蛤售價相較於去年平穩，他建議消費者選購前問明產地，購買鹹度值適中的文蛤，料理會比較美味。