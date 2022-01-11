遭英國環團控苛待漁工 漁業署調查證實為斯里蘭卡漁船

去年10月，農委會漁業署接獲英國環境正義基金會（Environmental Justice Foundation, 簡稱EJF）函送報告指控「Wasana NO.66」漁船經營者疑有扣留漁工薪資、簽約時妨礙漁工確認內容及言語暴力等情形，經漁業署調查確認這艘船為斯里蘭卡籍漁船，非台灣人經營的外國籍漁船，台灣並無管轄權限。

漁業署表示，已請外交部協助轉知斯里蘭卡政府進行調查，並請EJF持續洽斯里蘭卡瞭解查處情形，以共同守護漁業人權。

漁業署說，接獲EJF關於「Wasana NO.66」漁船經營者疑有扣留船員薪資、船員僱用期間疑有遭受簽約時妨礙漁工確認內容、被要求支付保證金、被迫做義務外工作、肢體及言語暴力、不適當食物及飲水、休息時數不足等疑似強迫勞動情形，即進行相關調查瞭解。

漁業署表示，這艘漁船之前是台灣人投資經營的巴拿馬籍漁船，原船名為「Chun Kuo 66(中國66號)」，但已經在108年1月間出售，並廢止原投資經營許可，這艘漁船船籍目前登記在斯里蘭卡。

漁業署說，另經比對EJF提供資料，受訪船員僱用區間在108年9月至109年11月間，已非屬台灣人經營投資期間登船僱用，且自108年至今，都沒有進入台灣港口紀錄，非台灣管轄，也非台灣人投資經營，且從未停靠台灣港口，但基於維護外籍船員立場，已請外交部轉知所屬船籍國(斯里蘭卡)進行檢查。