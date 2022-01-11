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上山追雪小心高山症 醫籲缺氧盡快下山有效緩解
大陸冷氣團南下，增加高山降雪機率，不少民眾準備上山「追雪」，卻可能疏忽暗藏危機的高山症。門諾醫院醫師提醒，高山症的會因為缺氧有疲累、喘、頭暈等症狀，嚴重者24小時內恐致死，若有出現疑似高山症狀況，勿貪戀美景，盡快下山是最有效的方法。
門諾醫院心臟外科醫師楊凱迪表示，高山症的症狀由於缺氧，出現疲累、喘、頭暈、頭痛，甚至吃不下飯和想吐，多數人隨著適應環境而紓解，但也有人惡化，甚至引發急性腦水腫和肺水腫，如果沒有及時治療改善，24小時內可能會致死，其中「嘔吐」是高山症的重要指標，民眾要多加留意。
楊凱迪說，海拔超過2500公尺以上，容易出現高山症，尤其合歡山開車就可抵達，高度爬升非常快，高海拔空氣稀薄，若缺乏適應的時間，就會產生不舒服的症狀。而經驗不足的民眾可能以為只是感冒或疲累，而讓自身暴露在高山症的危險中，因此民眾剛到高海拔地區時，應先休息後再活動。
醫師建議，嬰幼兒、有肺部疾病、心臟病、貧血或血栓疾病患者，想要上山賞雪，可先詢問主治醫師的建議與評估，再決定是否定前往。而一般民眾可事先準備預防性藥物及隨身攜帶氧氣瓶，以備不時之需。
山上賞雪除了預防高山症，也要特別留意溫差變化，引發心血管或腦血管疾病。醫師表示，經常在新聞畫面中看到許多民眾一下車到雪地裡打滾，甚至有人脫衣挑戰低溫，其實非常危險，如果本身有心血管或腦血管疾病而不自知，劇烈溫差變化刺激血管，可能誘發心肌梗塞或腦中風，勿因為一時刺激而造成憾事。
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