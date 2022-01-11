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影／沙鹿餐旅館今天開幕 業者：疫情下危機就是轉機

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿「想窩11餐旅館」今天開幕，室內外都有兒童遊戲空間。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿「想窩11餐旅館」今天開幕，室內外都有兒童遊戲空間。記者游振昇／攝影

台中市沙鹿區「想窩11餐旅館」今天開幕，業者洪紹龍起心動念為孫子打造的餐旅館，因地址是11號，館名「11」，選在民國111年11月1日的今天開幕，他說孫子在國外，疫情影響不能回來，希望孫子能回台長住，因此蓋這間旅館，取名「窩」比「家」更有甜蜜的感覺，

洪紹龍表示，疫情下危機就是轉機，沒有疫情時，許多餐廳旅館會開幕競爭大，他說疫情下，可在最少的競爭下發展事業，去年疫情三級警戒時，餐旅館開始試營運，剛好腳步稍停，整理館內環境和人事，因應疫情加強消毒，每個房間都有獨立空調，讓消費者住得安心。

他說很多人以為沙鹿此區蓋餐旅館不適合，位置偏僻，他卻認為沙鹿距離台中市山海線近，機場和高美濕地等地也近，是開餐飲業好地方。

洪紹龍之妻黃秀鈴說，餐旅館去年11月試營運到今，最高紀錄曾經1天湧進800個客人，館內36間客房，今年2月底前的假日早已全被預訂一空，主題客房到今年5月前全部被訂滿，包括平假日。

「想窩11餐旅館」可住宿和用餐，館內有130坪遊樂設施，戶外也有近300坪大草坪，館內還有一座韓式汗蒸幕，今天開幕當天餐點8折，1月20日前的周一到周五，平日餐點9折，地址在台中市沙鹿區東晉一街11號。

台中市沙鹿「想窩11餐旅館」今天開幕，有韓式汗蒸幕設備。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿「想窩11餐旅館」今天開幕，有韓式汗蒸幕設備。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿「想窩11餐旅館」今天開幕，業者洪紹龍（右）為孫子起心動念打造。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿「想窩11餐旅館」今天開幕，業者洪紹龍（右）為孫子起心動念打造。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿「想窩11餐旅館」今天開幕。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿「想窩11餐旅館」今天開幕。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿「想窩11餐旅館」今天開幕。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿「想窩11餐旅館」今天開幕。記者游振昇／攝影

疫情 台中市 高美濕地

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