農委會徵食農教育推廣計畫 最高可補助50萬

農委會舉辦「111年食農教育推廣計畫」徵案活動，鼓勵申請單位或其合作單位運用國產農漁畜產品教材、食農教育教學知能手冊，進行食農教育推廣。計畫補助金額最高為台幣50萬元，有意舉辦食農教育各級學校、農民團體及社區、農業相關企業111年2月21日前提案。

農委會表示，110年9至10月針對全台22個縣市18歲以上的民眾，以市話及手機進行進行「全國民眾飲食與農產消費」專題調查，發現在疫情下，近四成的民眾增加在家煮飯的次數，超過三成五的民眾會在網路上購買農產品，有超過兩成五的民眾比疫情前更關注飲食相關資訊，超過九成的民眾認同推展食農教育的必要性，且有興趣參與農業相關體驗。

農委會表示，為落實食農教育，曾委託台師大規劃食農教育教學知能手冊，以12年國教課程綱要精神，將食農教育定位為「議題」，依據國小、國中、高中（職）不同學習階段特性發展食農教育學習內涵及教學示例，提供各級學校作為課程設計與教學實施參考。

農委會說，為傳遞豐富且正確的農業資訊，農委會各試驗改良場所發展科普化的國產農漁畜產品的主題教材，提供生活中常見的國產農漁畜產品及相關蔬果知識等主題教材，已上線55篇，透過「食農教育教學資源平臺」（首頁/宣導專區/文宣與出版品），擴大教材的運用。

農委會表示，111年計畫補助金額最高50萬元，且新增樂農城市組，鼓勵申請單位或其合作單位運用該會國產農漁畜產品教材、食農教育教學知能手冊，將農業科技技術導入學校場域，實踐食農教育，提升學生對於飲食及農業理解。

有意推動食農教育單位，至農委會「食農教育教學資源平臺」（首頁/計畫申請/111年）下載該會111年食農教育推廣計畫徵案簡章，如有疑問可洽財團法人中國生產力中心農業經管組劉專員、紀專員（電話：02-2698-2989分機03185、80221，e-mail：03185@cpc.tw、80221@cpc.tw）詢問。

樂農城市組研提原則如有疑問可洽洪專員（電話：02-89791822，e-mail：1102143@mail.atri.org.tw）詢問。