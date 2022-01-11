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客家八音人間國寶鍾彩祥85歲辭世 文化部呈總統褒揚

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
美濃客家八音團團長鍾彩祥，堪稱是美濃客家八音的活字典，擅長客家八音各種樂器，尤專擅二弦與鑼鼓，帶領八音團長年為客家民俗做場。圖／美濃客家八音團提供
美濃客家八音團團長鍾彩祥，堪稱是美濃客家八音的活字典，擅長客家八音各種樂器，尤專擅二弦與鑼鼓，帶領八音團長年為客家民俗做場。圖／美濃客家八音團提供

美濃客家八音團長鍾彩祥於7日晚間辭世，享壽85歲。文化部表示，「客家八音」已登錄為重要傳統表演藝術保存團體，「人間國寶」鍾彩祥終身奉獻客家八音與音樂藝能的傳承推廣，作育英才無數。文化部長李永得聞訊後深表哀悼，指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

「美濃客家八音團」是南台灣六堆客家地區八音團中，堅持以傳統客家八音演出者，在客家人的生命禮俗與歲時祭儀文化場域裡，保有其精湛、古樸優雅的客家八音技藝，於2016年經文化部認定為重要傳統表演藝術「客家八音」保存者。「美濃客家八音團」團長及主要傳承藝師鍾彩祥，堪稱是美濃客家八音的活字典，擅長客家八音各種樂器，尤專擅二弦與鑼鼓，帶領八音團長年為客家民俗做場。

文化部表示，鍾彩祥藝師曾學西洋樂器、會看譜，也會寫簡譜，現在美濃客家八音的樂譜均為其所記載及保存，對客家八音的傳承有著極重要的貢獻。他於2013年獲「全球中華文化藝術薪傳獎」，2016年獲客委會「客家貢獻獎」，除了擁有近60年客家八音演奏經驗，並協助教育推廣工作，讓珍貴的客家無形文化資產得以永續流傳。

李永得表示，鍾彩祥藝師一生奉獻台灣客家八音的保存、傳承，文化部將會秉持其精神，持續保存、傳承傳統表演藝術。

文化部 美濃

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