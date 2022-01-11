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冷氣團發威！北北基桃宜17縣市低溫特報 最冷時間點曝光
受到冷氣團影響，今天各地天氣明顯感受偏冷，今日至明上午，桃園以北有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，今晚起至明日上午新竹至台南及台北市、宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象局也因此針對北北基桃宜等17縣市發布低溫特報。
氣象局表示，這波冷氣團目前還是接近強烈大陸冷氣團等級，預估一路影響到周五，最冷時間則是今晚到明晨，北台灣下探11、12度。
實際上今天隨著冷空氣南下，不少民眾一早起床已感受到冷意，氣象局提醒，氣溫愈晚愈冷，目前北台灣白天高溫還有14、15度，中部18、19度，南部21至24度，不過到了晚上氣溫就會直接下降，屆時北台灣將降到12度以下。
氣象局提醒，受到冷氣團影響，台南以北、宜蘭等低溫僅有11、12度，其餘地區包括高屏花東則是13至15度，局部地區甚至會更冷，不排除有10度以下低溫。
氣象局也提到，明天到周五這段時間，溫度變化不大，北台灣持續偏冷，周四清晨約14度，周五則約13度，不過白天會稍微回暖一點，北台灣周五約17、18度，其他地區20度以下。
氣象局表示，周末隨著冷空氣減弱，各地氣溫就會開始回升，北台灣溫度約20度，中部22至24度，南部則會更高，約27度左右。至於下一波冷空氣則會在17日以後影響台灣，不過目前看起來是東北季風等級，強度沒有這波冷空氣來得這麼強。
至於降雪機率部分，氣象局表示，受到華南雲系的影響，昨天晚間到今天清晨其實雨都下得差不多了，水氣逐漸減少，今晚到周五僅剩桃園以北、東半部有局部雨勢，中部以北山區儘管溫度低，但只有零星水氣進帳，降雪機率不高；迎風面的太平山雖然水氣足夠，不過氣溫不太夠，因此降雪機率低。
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