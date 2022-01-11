武陵櫻花季2月登場 雄獅推賞櫻行程保證入園

武陵農場櫻花季即將登場，雄獅旅遊推出春季賞櫻花行程優惠，2天1夜每人1999元起，2月5日至3月7日天天出發，保證入園武陵農場；此外，雄獅旅遊還推出櫻花季限定阿里山森鐵主線列車，有專屬導覽員隨車解說，帶領旅客走進鐵道櫻花林間，還可獲得獨家訂製的紀念車票及火車證書，包含高鐵票在內，2日團體行程每人6699元起。

雄獅旅遊表示，只要持不限面額的紙本五倍券或國旅券報名指定團體行程，即可再額外享最高1000元折扣，等於將面額最高放大6倍。

此外，行程還推薦「橫著走」二大農場賞櫻3日行程，走訪塵封18年的中橫公路，除了保證入園武陵農場外，還會前往有「台灣小瑞士」之稱的清境農場，在海拔​1750公尺的森林秘境，享受野餐之樂，每人最低萬元有找。