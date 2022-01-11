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武陵櫻花季2月登場 雄獅推賞櫻行程保證入園

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
雄獅旅遊還推出櫻花季限定阿里山森鐵主線列車，有專屬導覽員隨車解說，帶領旅客走進鐵道櫻花林間。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊還推出櫻花季限定阿里山森鐵主線列車，有專屬導覽員隨車解說，帶領旅客走進鐵道櫻花林間。圖／雄獅旅遊提供

武陵農場櫻花季即將登場，雄獅旅遊推出春季賞櫻花行程優惠，2天1夜每人1999元起，2月5日至3月7日天天出發，保證入園武陵農場；此外，雄獅旅遊還推出櫻花季限定阿里山森鐵主線列車，有專屬導覽員隨車解說，帶領旅客走進鐵道櫻花林間，還可獲得獨家訂製的紀念車票及火車證書，包含高鐵票在內，2日團體行程每人6699元起。

雄獅旅遊表示，只要持不限面額的紙本五倍券或國旅券報名指定團體行程，即可再額外享最高1000元折扣，等於將面額最高放大6倍。

此外，行程還推薦「橫著走」二大農場賞櫻3日行程，走訪塵封18年的中橫公路，除了保證入園武陵農場外，還會前往有「台灣小瑞士」之稱的清境農場，在海拔​1750公尺的森林秘境，享受野餐之樂，每人最低萬元有找。

喜歡自然風景的旅客則可以選擇武陵櫻花季、太平山漫步2日行程，賞花之餘還可前往太平山森林遊樂區，搭乘特色的蹦蹦車穿梭樹林、鐵橋，自由呼吸森林芬多精，或是走在被譽為全球最美28條小路之一的見晴懷古步道，運氣夠好的話，還能見到令人嘆為觀止、翻騰聚散的雲海，行程最低價每人3700元起。

長達3公里的賞櫻步道，沿途可欣賞到紅粉佳人、霧社櫻在內的十餘種櫻花美景。圖／雄獅旅遊提供
長達3公里的賞櫻步道，沿途可欣賞到紅粉佳人、霧社櫻在內的十餘種櫻花美景。圖／雄獅旅遊提供
長達3公里的賞櫻步道，沿途可欣賞到紅粉佳人、霧社櫻在內的十餘種櫻花美景。圖／雄獅旅遊提供
長達3公里的賞櫻步道，沿途可欣賞到紅粉佳人、霧社櫻在內的十餘種櫻花美景。圖／雄獅旅遊提供

櫻花季 武陵農場 太平山

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