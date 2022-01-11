世界發生什麼事？十大國際新聞IG帳號 培養國際觀從這裡開始

你都去哪看國際新聞？

平常除了關心「哪個政治人物又失言了」、「哪位名人有新歡被拍到」、「明天油價又漲了」等國內大小事，你也會接觸國際新聞嗎？

想要了解國外正經歷了什麼，除了看當地的新聞，或是台灣主流媒體的報導外，許多IG帳號也透過他們的視野，替讀者整理、分析世界大小事，《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點10大分享國際新聞的IG帳號，想要輕鬆吸收國外時事、新知不妨從這邊下手，讓你在滑手機的同時也能知道世界發生什麼事！

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Image Source：YT/ 百靈果News

NO.10 台灣國際報

《台灣國際報》提供「輕薄短小」的國際新聞，蒐集國際名人趣事、統整每週國際重點新聞製作成IG圖文包讓人迅速閱覽，並推出Podcast主打用10分鐘讓讀者快速了解世界大事，除了國際新聞外，還推出「國際報你知名人」小單元，介紹國內外的知名人物，增加你的國際視野就從這裡開始！

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NO.9 國際值日生

由《關鍵評論網》創立的國際值日生，用影片搭配貼文的形式，每支影片精選三則國際新聞，帶你迅速了解世界發生什麼事，在IG上透過提問的方式，勾起觀眾的好奇心，讓人進一步了解選題、貼文的製作方式，更能從圖表清楚理解國際時事及小知識。

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NO.8 國際內世鏡

《國際內世鏡》是由一名阿拉伯語文學系的學生所創立，每日更新一則貼文，從中央社、報導者、CNN等國內外主流媒體的國際新聞整理成IG貼文，讓讀者快速了解新聞背後的意義及影響，除了嚴選新聞，還會製作專題懶人包深度了解議題，是網友推薦必看國際新聞IG帳號。

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NO.7 國際大風吹

﻿由關鍵評論網推出新聞解釋性影片《國際大風吹》推出官方IG，主打每週一次深入淺出地解釋當時全球最關注的新聞現象，列點式的圖文整理加上客觀分析、追蹤報導是許多網友大推的國際新聞平台，網友大讚「持續追蹤這些國際議題很讚」、「新聞追蹤對我了解新聞全貌的幫助很大」。

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NO.6 敏迪選讀

《敏迪選讀》一開始是發跡於Line上，平易近人又接地氣的鄉民梗，讓讀者能夠輕鬆上手國際新聞，他更自封為「國際新聞界的炮仔聲」，就像是身邊一個喜歡看國際新聞的朋友，用輕鬆詼諧的方式代理讀者了解世界發生什麼事，敏迪也推出許多專訪內容，更曾訪問過台灣總統蔡英文。

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NO.5 轉角國際

《聯合新聞網》底下的《轉角國際》，期待能夠提供國際新聞讓讀者進一步思考，建立屬於自己的國際觀，IG經營風格有別於懶人包、條列式的表格整理，以影像、圖片抓住網友眼球，搭配清楚的文字報導，並推出Podcast重磅廣播各種國際時事內幕。

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NO.4 公民不下課

「公民不下課」由海內外人文社會研究生與第一線青年教師組成，整理國內外時事懶人包，希望利用一週三分鐘的時間，改變讀者看世界的視角，利用關鍵字清楚標示貼文重點，「社科議題沒有答案」希望讀者能從貼文中思考、討論，關心每個與生活有關的議題。

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NO.3 DQ 地球圖輯隊

台灣最視覺系的全球要聞「地球圖輯隊」有別於用文字呈現，他們透過高清、正版的照片帶你瞭解國際新聞﻿，每天產出3至5篇國內外新聞，對於不喜歡花時間看文字卻又想知曉地球大小事的讀者來說是非常好用的網站。

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NO.2 范琪斐 Chifei Fan

﻿資深駐美特派記者范琪斐曾推出多檔國際新聞節目，像是《范琪斐的寰宇漫遊》、《Today看世界》、《斐姨所思》等，透過范琪斐資深媒體人的視角讓年輕觀眾快速理解國際新聞，范琪斐的個人IG也設立「＃新聞短打」單元，分析國外能源、政治、疫情等議題。

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NO.1 百靈果News

有在聽Podcast的聽眾相信對百靈果一定不陌生，號稱是「華語界最自由的雙語國際新聞」由凱莉與Ken經營，兩人以雙語的方式來播報國際新聞與事件，搭配幽默的觀點評論，吸引不少粉絲，IG上也偶爾會用表格的方式呈現新聞，曾整理過拜登、川普對台政策，及翻譯分享外媒如何報導台灣。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月04日至2022年01月03日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『國際新聞IG帳號』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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