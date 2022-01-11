想轉職？IG「年輕人抓周」測命定工作 4大濾鏡玩法快跟上

image source: IG/ sinyi.hr

文／羅文芳

社群平台Instagram成長快速，根據外媒《CNBC》報導，2021年12月IG活躍用戶高達20億人，成長速度超過臉書，除了主打圖片的貼文形式，24小時後就會消失的「限時動態」也發展更多玩法，五花八門的功能與濾鏡，讓網友時不時就想上去刷一下，各大品牌、名牌、國際盛事，如RedBull紅牛、Balenciaga巴黎世家與東京奧運等，也透過濾鏡行銷，獲得廣大響應達到宣傳效果。

近期信義房屋就推出「年輕人抓周」互動濾鏡，讓用戶測出你適合的工作，也傳達徵才訊息，吸引用戶試用，增強品牌印象，以下分析濾鏡4大熱門玩法。





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年輕人也可以抓周？信義房屋推互動濾鏡 選小物測命定職缺！

信義房屋在疫情間營收不減反增，2022年更將擴大徵才，在IG帳號「業問人參（帳號：＠sinyi.hr）」推出互動濾鏡，用戶可以在畫面裡選擇兩種小物，如麥克風、鉛筆等隨機小物，測驗查看自己適合的工作，並在介面上放上徵才資訊，吸引年輕用戶使用轉發，觸及新一代人才，1月23日前參加活動，還有機會抽到Phone 13 pro、新光三越3000元禮券等。

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跟羽球天后戴資穎AR對戰！RedBull遊戲濾鏡超吸睛

在眾多IG濾鏡中，遊戲類型的濾鏡製作雖然較複雜，但有趣度更高，像是東京奧運期間，RedBull紅牛攜手羽球好手戴資穎，在Instagram推出《小戴擊拳打氣》與《小戴擊掌加油》兩款互動AR濾鏡，讓用戶可以透過臉部，控制球拍，跟畫面上的Q版小戴隊戰，搭上東奧熱潮，吸引許多粉絲參與。

image source: IG/redbulltaiwan

放閃也要很潮！精品巴黎世家在情人節推愛心邊框濾鏡

在IG擁有1169萬粉絲的歐洲潮流大牌巴黎世家Balenciaga ，於2021年情人節時，推出復古大頭貼風格濾鏡，將各種繽紛閃亮的Balenciaga 戒指、手鍊、鑰匙等放在外框，用戶只需要套用濾鏡拍照，就能完成「潮流放閃照」，不過2022年第一天Balenciaga已將IG清空，外界推測這與他們將重啟睽違50年的高級訂製服有關。

image source: IG/ balenciaga

可愛玩偶入侵你的IG限動！東京奧運吉祥物「裝扮濾鏡」

為了宣傳奧運盛事，東京奧運主辦方推出的吉祥物「Miraitowa」，是結合日文「Mirai」（未來）跟「Towa」（永遠）兩個字，傳達「永遠期盼美好的未來」寓意，用戶套用濾鏡後，Miraitowa會飛舞在空中，搭配煙火特效以及熱血歌曲，非常具有賽事應援的熱鬧氛圍。

image source: IG/ tokyo2020









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