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春節疏運高鐵再加開13班次 周四凌晨零時開放訂票
台灣高鐵公司自1月27日（四）至2月7日（一）規畫為期12天的春節疏運。由於旅客訂位踴躍，高鐵今天宣布決定再加開13班次（南下9班、北上4班）列車，以加強服務旅客返鄉團圓及年節出遊之需求。
高鐵說，各再加開車次，自1月13日（四）凌晨零時起開放購票，敬請旅客及早訂位並預先完成取票，搭乘舒適且便捷的高鐵歡度佳節。
高鐵說，2022年春節疏運期間共加開463班次列車（南下231班、北上232班），總計12天提供2179班次列車的旅運服務，以服務旅客春節返鄉及假期出遊，歡迎旅客預先查詢、提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。
此外，配合春節連續假期，高鐵說，1月22日（六）調整為補上班日，為服務通勤需求，特別於當（22）日增開3班次北上列車，即日起已開放購票，歡迎旅客多加利用。
高鐵表示，配合交通部公告指引，旅客自進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。
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