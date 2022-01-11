春節疏運高鐵再加開13班次 周四凌晨零時開放訂票

台灣高鐵公司自1月27日（四）至2月7日（一）規畫為期12天的春節疏運。由於旅客訂位踴躍，高鐵今天宣布決定再加開13班次（南下9班、北上4班）列車，以加強服務旅客返鄉團圓及年節出遊之需求。

高鐵說，各再加開車次，自1月13日（四）凌晨零時起開放購票，敬請旅客及早訂位並預先完成取票，搭乘舒適且便捷的高鐵歡度佳節。

高鐵說，2022年春節疏運期間共加開463班次列車（南下231班、北上232班），總計12天提供2179班次列車的旅運服務，以服務旅客春節返鄉及假期出遊，歡迎旅客預先查詢、提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

此外，配合春節連續假期，高鐵說，1月22日（六）調整為補上班日，為服務通勤需求，特別於當（22）日增開3班次北上列車，即日起已開放購票，歡迎旅客多加利用。