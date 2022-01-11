本土疫情再起 全國旅行公會：不紓困年後現離職潮

新冠疫情新變種病毒Omicron入侵，本土疫情再爆發，國境大門無法打開出國旅遊，旅遊旺季春節寒假即將到來，重創疫情海嘯第一排旅行業，全國旅行商業同業公會理事長蕭博仁說，交通部觀光局只有振興方案，不再紓困，旅行業不只發不出年終獎金，過年後將出現離職潮，等重啟國門恐將出現觀光旅行業斷鏈。

嘉義縣政府勞青處統計，去年元月至今，累計共50家企業通報減班休息（放無薪假），共637名勞工，疫情緩，目前通報仍實施者有8家共26人，以旅行業及旅宿業共6家最多。

蕭博仁說，疫情海嘯第一排旅行業至今未恢復，全國旅遊業從業人員約4萬人，疫情初期交通部觀光局紓困協助業者支付4成月薪，當時未裁員，之後停止紓困，改為振興方案，業者要支付全額薪資，大家苦撐待變，僅裁員約5分之1。

去年8月觀光局沒錢再紓困業者，旅遊業一半員工離職或留職停薪，另一半由公司簽勞動契約暫停工作，到勞動部上課領勞動職訓補貼，從2020年1月23日至今快2年，國境還沒開，旅遊業連1張機票都沒賣出去，國內原有200多家做國旅，其他9成都做海外旅遊，現在為了生存統統做國旅，入不敷出，都淪為疫情受災戶。