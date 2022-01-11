限時櫻花美景 阿里山區媲美遊樂區櫻王河津櫻盛開綻放
嘉義縣阿里山風景區首波櫻花綻放，生態觀察家暨攝影師蘇家弘連續4年，在梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，觀察媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹，今年花期較去年早，天氣回暖未降雨，櫻花盛開綻放，美麗動人，美景讓人驚豔，本月底前最佳賞花期。
蘇家弘說，昨天到太和村樟樹湖觀察拍攝「櫻穀王」河津櫻，這棵河津櫻種植14年了，好友、茶農王富宸細心照顧，本月中旬是最佳拍攝及觀賞好時機，請把握「櫻穀王」河津櫻限定版。
蘇家弘說，今年跨年至今陸續有低溫，樹枝長滿花苞，上周起天氣回暖，花苞陸續綻放，枝頭開滿喜氣紅櫻花，美得讓人驚豔，盛開花期最怕降雨打落，天晴賞花最美。
蘇家弘表示，這棵河津櫻位在逾千公尺高海拔山區，施肥管理好，總搶在阿里山櫻花季前綻放，櫻花搭配灰瓦屋頂，後方層層山巒，美不勝收，除河津櫻，還有虎頭蘭、狀元紅及梅花等可以觀賞。
這棵河津櫻是阿里山最早開得最美櫻花，從阿里山公路開往奮起湖，往太和、來吉約15至20分車程，就可抵達，河津櫻綻放迷人，當地是高山茶區，石桌石椅旁鋪設階梯，讓環境變得亮麗，連日吸引大批遊客，花期不長，賞花趁早。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言