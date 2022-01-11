限時櫻花美景 阿里山區媲美遊樂區櫻王河津櫻盛開綻放

嘉義縣阿里山風景區首波櫻花綻放，生態觀察家暨攝影師蘇家弘連續4年，在梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，觀察媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹，今年花期較去年早，天氣回暖未降雨，櫻花盛開綻放，美麗動人，美景讓人驚豔，本月底前最佳賞花期。

蘇家弘說，昨天到太和村樟樹湖觀察拍攝「櫻穀王」河津櫻，這棵河津櫻種植14年了，好友、茶農王富宸細心照顧，本月中旬是最佳拍攝及觀賞好時機，請把握「櫻穀王」河津櫻限定版。

蘇家弘說，今年跨年至今陸續有低溫，樹枝長滿花苞，上周起天氣回暖，花苞陸續綻放，枝頭開滿喜氣紅櫻花，美得讓人驚豔，盛開花期最怕降雨打落，天晴賞花最美。

蘇家弘表示，這棵河津櫻位在逾千公尺高海拔山區，施肥管理好，總搶在阿里山櫻花季前綻放，櫻花搭配灰瓦屋頂，後方層層山巒，美不勝收，除河津櫻，還有虎頭蘭、狀元紅及梅花等可以觀賞。