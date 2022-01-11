強冷空氣南下愈晚愈冷 北台下探9度 太平山有望降雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨紅外線雲圖顯示，已有雲層影響北部(左圖)。雷達回波合成圖則顯示，北部有降雨回波，伴隨局部降雨。強冷空氣南下，北台氣溫急遽下降中，各地低溫尚未出現。

吳德榮說，根據最新(10日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫亦逐漸下降，要注意添衣保暖；北、東有局部短暫雨，中南部雲量略增。各地區氣溫：北部16降至9度，中部11至23度，南部12至26，東部11至24度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，明天清晨氣溫已降至最低，台南以北各縣市平地最低氣溫約在8至10度之間，台北市氣象局約可降至12度上下，北市平地(南港、文山區)最低氣溫亦可降至10度左右。明天白天起至周六(15日)晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星短暫降雨的機率；白天陽光下不覺冷，夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，台南以北各縣市，清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大；夜間極寒冷，應注意保暖及防寒。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周六(15日)白天至周日(16日)冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨。下周一(17日)另一波冷空氣前緣開始南下，迎風面轉雨，氣溫下降；各國模式模擬冷空氣有強有弱，且皆在調整中，應繼續觀察。

吳德榮也提到，2000公尺的太平山，今晚至明晨將降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，明上午起氣溫升、降雪條件轉差。3000公尺以上的合歡山、雪山，週五前逐日低溫大都可降至零度以下，唯今天至明晨水氣較多，比較有機率，明上午起水氣轉乾，機率大幅降低。玉山則都處在氣溫夠低、水氣不足的條件。