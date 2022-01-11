快訊

長程航班落地篩檢今天啟動 桃機首班機4位驗出陽性

酒駕大執法卻多抓機車族...想少死傷 高市祭絕招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強冷空氣南下愈晚愈冷 北台下探9度 太平山有望降雪

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
雷達回波合成圖則顯示，北部有降雨回波，伴隨局部降雨。圖/氣象局提供
雷達回波合成圖則顯示，北部有降雨回波，伴隨局部降雨。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨紅外線雲圖顯示，已有雲層影響北部(左圖)。雷達回波合成圖則顯示，北部有降雨回波，伴隨局部降雨。強冷空氣南下，北台氣溫急遽下降中，各地低溫尚未出現。 

吳德榮說，根據最新(10日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫亦逐漸下降，要注意添衣保暖；北、東有局部短暫雨，中南部雲量略增。各地區氣溫：北部16降至9度，中部11至23度，南部12至26，東部11至24度。 

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，明天清晨氣溫已降至最低，台南以北各縣市平地最低氣溫約在8至10度之間，台北市氣象局約可降至12度上下，北市平地(南港、文山區)最低氣溫亦可降至10度左右。明天白天起至周六(15日)晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星短暫降雨的機率；白天陽光下不覺冷，夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，台南以北各縣市，清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大；夜間極寒冷，應注意保暖及防寒。 

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周六(15日)白天至周日(16日)冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨。下周一(17日)另一波冷空氣前緣開始南下，迎風面轉雨，氣溫下降；各國模式模擬冷空氣有強有弱，且皆在調整中，應繼續觀察。 

吳德榮也提到，2000公尺的太平山，今晚至明晨將降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，明上午起氣溫升、降雪條件轉差。3000公尺以上的合歡山、雪山，週五前逐日低溫大都可降至零度以下，唯今天至明晨水氣較多，比較有機率，明上午起水氣轉乾，機率大幅降低。玉山則都處在氣溫夠低、水氣不足的條件。

吳德榮 保暖 低溫 降雪 合歡山 太平山 玉山

延伸閱讀

高溫上看28度好溫暖 吳德榮：晚上氣溫降轉雨

2022第一個上班日稍回溫 吳德榮曝東北季風再增強時機

把握好天氣 吳德榮：周四起東北季風增強

跨年元旦天氣看這！最低溫下探11度 北東留意降雨

相關新聞

強冷空氣南下愈晚愈冷 北台下探9度 太平山有望降雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨紅外線雲圖顯示，已有雲層影響北部(左圖)。雷...

人口連2年負成長 出生數創新低

內政部昨公布二○二一年人口統計資料，人口數為二三三七萬人，較前年減少約十八萬人，人口連兩年負成長；全年出生數為十五萬三八...

歇業多開業也多 小診所洗牌潮

基層醫療診所在健保總額、新冠肺炎疫情等雙重壓力下，正邁入更冷的寒冬與洗牌潮。去年有立委指全國有二百多家診所面臨停歇業，但...

泰郵含非洲豬瘟肉品 兩周抓三件

春節即將到來，近期已連續查獲三起由泰國寄到台灣的香腸肉品被驗出非洲豬瘟病毒核酸，行政院長蘇貞昌昨表示，三年宣導也夠了，宣...

早餐、雞排都漲價！麥味登最高漲14%、炸鷄大獅雞排漲6元

揚秦國際企業（2755）今（10）日宣布旗下兩大品牌麥味登、炸鷄大獅自1月18日起漲價，其中，麥味登菜單品項數共119項...

冷氣團挾境外汙染物移入 明全台空品受影響

環保署表示，明天大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有雨，午起受微量境外汙染物移入影響，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。