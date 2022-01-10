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2050淨零評估未納公民參與 路徑圖端出恐「一片譁然」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
行政院政務委員、國發會主委龔明鑫去年承諾2050淨零排放路徑將於今年初公布。本報資料照片
行政院政務委員、國發會主委龔明鑫去年承諾2050淨零排放路徑將於今年初公布。本報資料照片

行政院政務委員、國發會主委龔明鑫去年承諾2050淨零排放路徑將於今年初公布，時程緊迫，但至今未邀集公民團體參與路徑評估。環團批評，南韓跟歐洲舉辦「氣候公民大會」，邀集各領域公民討論氣候治理政策，如果台灣只是關在「小房間」制訂政策，在沒有取得社會共識下，未來淨零路徑圖端出來恐怕又是「一片譁然」。

環保署表示，環保署負責溫室氣體減量及管理法的修法工作，正在加速進行中，2050淨零排放路徑則由行政院統籌，各部會目前都已經依照5大工作圈討論路徑，如果有初步規畫出來，就會啟動社會溝通。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，國際各國規畫淨零路徑時，獲得社會支持是很重要的機制，反觀台灣過去1年在淨零路徑探討上較為封閉，行政院帶領各部會成立5個工作圈，包括去碳能源、產業及能源效率、綠運輸及運具電氣化、負碳技術及治理，都是民間所關心的項目，卻從未邀請公民參與。

趙家緯指出，公民團體目前僅受邀參加行政院能源及減碳辦公室的「願景組」，主要是工作圈討論時涉及到的利害關係人等議題，較少產業、綠運輸等關鍵減碳項目，行政院公布淨零路徑圖前應該加強公民參與，公布後更要舉辦氣候公民大會，共同聚焦重點問題。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，行政院今年初就要提出2050淨零路徑，現在只剩下2、3個月時間，若沒有預先溝通、凝聚社會共識，路徑圖出爐後可能又是一片譁然，反觀歐洲許多國家或南韓曾舉辦氣候公民大會，邀請各領域公民參與氣候討論，而不只是邀請部分利害團體，台灣應該比照參考，才能讓氣候治理政策面貌更完整、清晰。

行政院 公民團體

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