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曾遭同學嘲笑…9歲異膚兒嘆「當人很辛苦」 爸媽心淌血

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
台灣兒免醫學會10日舉行記者會，10年來首度更新兒童異位性皮膚炎治療指引，新增生物治療製劑為第一線治療選項。圖右至左為台灣兒免醫學會祕書長姚宗杰、病友家長張媽媽、台灣兒免醫學會理事長洪志興、異位性皮膚炎病友協會祕書長丁淑敏。（攝影／記者蔡怡真）
台灣兒免醫學會10日舉行記者會，10年來首度更新兒童異位性皮膚炎治療指引，新增生物治療製劑為第一線治療選項。圖右至左為台灣兒免醫學會祕書長姚宗杰、病友家長張媽媽、台灣兒免醫學會理事長洪志興、異位性皮膚炎病友協會祕書長丁淑敏。（攝影／記者蔡怡真）

「媽，我覺得當人很辛苦…」張媽媽哽咽的說，兒子在出生6個月時發現罹患異位性皮膚炎，常因為嚴重搔癢皮膚抓破皮感染住院，留下粗糙疤痕的肌膚，在幼稚園時期被同學嘲笑，過得非常辛苦。孩子跟媽媽都沒有一天睡飽過。

目前張小弟已經九歲，主治醫師林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師、台灣兒免醫學會（台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會）祕書長姚宗杰說，「張小弟，是我看過異位性皮膚炎最嚴重的個案，不只有異膚，還有氣喘、過敏性鼻炎，過敏三兄弟全在他身上發生過，但張小弟的異位性皮膚炎的基礎治療效果並不好，直到使用了生物製劑後才好轉。」

據調查，中重度異位性皮膚炎若控制不佳，對患者的困擾非常大，18歲以下的患者中，有9成會迴避日常活動，7成有睡眠不足的問題，超過5成會因病感到哀傷或焦慮。

台灣兒免醫學會理事長、高雄小港醫院副院長洪志興指出，台灣孩童中，每10人就有1人是異位性皮膚炎，其中5%屬於重度患者，孩子睡不飽就影響發育，據調查這類的孩子比一般人矮3.8公分，長輩常認為是父母沒照顧好才會如此，反而還會造成家庭失和，有些人甚至不敢生第二胎。

洪志興說，台灣兒免醫學會成立25年，過去20年我們也很無奈，在治療上只有類固醇及免疫抑制劑，但兩者的副作用很大，使用上要很小心，我有個17歲的女患者，因長期使用類固醇治療，副作用造成身材圓潤、月亮臉，外表像個60歲的老人，皮膚皺摺嚴重，當時來看診頭低低的，還以為她掛錯門診，還好近來治療大幅進步，皮膚已回到30-40歲的肌膚狀況。

姚宗杰指出，這10年來，異位性皮膚炎的治療有兩大類突破，一是外用藥膏已有非類固醇類產品上市，第二是免疫標靶藥物，例如生物製劑、小分子藥物上市，這都讓患者的治療效果更好。

很多人認為異位性皮膚炎只是皮膚的問題不會有生命危險，但姚宗杰認為，它間接造成很多家庭的壓力，好的治療不只治療皮膚，連心理壓力也一併化解了。異位性皮膚炎病友協會祕書長丁淑敏指出，自己的兒子從小就是中重度患者，還曾經抱怨媽媽為何要把他生下來，她說，小孩的成長過程就是血淚史，若可以提早使用好的治療方式，或許能改善孩子扭曲的性格，家長也不會去尋找奇怪的偏方。

為免孩子在成長過程中因傳統藥物的副作用影響身心健康，洪志興指出，台灣兒免醫學會經過一年的討論編輯，10年來首度更新兒童異位性皮膚炎治療指引，新增生物製劑為第一線治療選項，讓醫病都有更多選擇。

目前衛福部已核准生物製劑可使用於6歲以上兒童及成人中重度異位性皮膚炎患者，而18歲以上中重度患者健保有條件給付，不過，洪志興說，成人患者給付條件嚴苛，得經全身照光療法及兩種免疫抑制劑無效後才能申請，目前兒童是否能健保給付仍在討論，但孩子的成長會考慮藥物的副作用，也不可能先進行照光療法，治療方式與成人截然不同，需要將好的治療列為第一線，才是對孩子最好的幫助。

異位性皮膚炎 患者 氣喘

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