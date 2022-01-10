影／偏鄉幸福巴士 王國材：提升總量與服務品質
為持續推廣幸福巴士服務及政策，交通部公路總局今舉辦「110年幸福巴士成果與展望記者會」，出席的交通部長王國材強調，增加偏鄉地區幸福巴士的總量外，提升服務品質也很重要，讓偏鄉居民更方便搭乘公共運輸工具。
王國材表示，將號稱「偏鄉uber」的「噗噗共乘」平台納入幸福巴士服務內，就是幸福巴士2.0的精神，這也象徵幸福巴士量的增加外，也要提升服務品質，滿足偏鄉居民就醫、就學、採買及拜訪親友的需求，也真正落實偏鄉每個角落行的正義。
為改善偏鄉地區的交通政策，交通部公路總局至去年所推動的幸福巴士已擴展到一百二十處，路線數增加至三百二十一條，全國偏鄉公路公共運輸服務涵蓋率提升近九成，順利達成110年目標。公路總局長許鉦漳表示，雖然公共運輸的覆蓋率已達百分之八十九點七，但整體仍有進步空間，因為幸福巴士與幸福小黃所服務的範圍內，仍有最後一哩路尚待解決，不過交通部在前年修改公共運輸法規後，允許個人經營市區共車，也就是解決了偏鄉地區白牌車的問題，才得以完成最後一哩路的拼圖。
許鉦漳指出，幸福巴士2.0是他任內最關心的政策，未來公路總局會透過平台的建置與資源的整合，讓幸福巴士深入到每個偏鄉角落服務，以實現他常說的「幸福就是想去哪裡就可以去那裡」的幸福定義。
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