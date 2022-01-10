傳福島5縣食品將開放 食藥署：進口食品嚴格把關

開車上高速公路，如果超速違規動輒三千元罰鍰起跳，收到罰單駕駛人一定很心痛，有資深國道警察表示，過去為了躲測速照相，駕駛人常會買所謂反雷達裝置或雷射防護罩等產品來反制，其實沒太大意義，設定最高限速，為的就是要保護駕駛人行車安全，其實駕駛人只要行駛最高限速下再增加10公里，基本是不會被開單的，他也透露，高速公路有兩種路段，較會吸引警察設點測速照相，駕駛人行經最好放慢車速。

2022-01-10 18:02