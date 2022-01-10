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傳福島5縣食品將開放 食藥署：進口食品嚴格把關

中央社 / 台北10日電
日本福島等縣市食品準備叩關台灣。圖／報系資料照
日本福島等縣市食品準備叩關台灣。圖／報系資料照

日媒今天報導台灣有望開放福島5縣食品，衛福部食藥署長吳秀梅表示，政府持續檢討，有些需要溝通的部分並非食藥署主責，但食藥署一定會針對所有進口食品，以現有檢驗標準與標示規定把關。

日本時事通信社今天報導，台灣在2011年福島核災後，至今持續禁止福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣食品進口；不過台灣為加入跨太平洋夥伴全面進步協定「CPTPP），正加速討論開放，最快今春1到3月間有望解禁。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅今天回應中央社電訪表示，政府對於日本福島5縣食品處理立場，向來秉持一貫原則。食藥署會依據國際規範與科學證據，針對進口食品嚴格把關，確保國人健康。

另，農委會主委陳吉仲今天出席「2022台灣友善畜牧暨永續食物轉型」國際論壇，在場外接受中央社記者詢問這則外電時也說，會以確保食品安全為第一目標。

陳吉仲說，日本食品的問題一定會去面對，面對原則就是以食品安全為第一目標，但要以國際規範當依據、要有科學相關數據作為積極管理的基本支撐。

福島核災 食藥署 日本

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