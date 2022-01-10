快訊

球王的逆襲：喬科維奇如何「告贏澳洲」打澳網？

軍艦停泊基隆港失火冒煙消防馳援 海軍接力自行撲滅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷氣團挾境外汙染物移入 明全台空品受影響

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明天午起受微量境外汙染物移入影響，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。圖／取自空品監測網
明天午起受微量境外汙染物移入影響，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。圖／取自空品監測網

環保署表示，明天大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有雨，午起受微量境外汙染物移入影響，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化；雲嘉南地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

明天各地空品，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

環保署表示，12日持續受大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件普遍較佳；高屏空品區易有汙染物累積。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

13日仍受大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件普遍較佳；高屏空品區易有汙染物累積。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

冷氣團 宜蘭 空氣品質

延伸閱讀

空氣品質改善要好上加好 雲林邀專家把脈對症下藥

特斯拉全自駕系統 漲價20％

東北風減弱 高雄空品擴散轉差

桃園能見度不足200公尺 高屏空氣品質拉警報

相關新聞

強烈大陸冷氣團接近！明越晚越冷 低溫特報17縣市注意

強烈大陸冷氣團明天報到，各地氣溫溜滑梯。中央氣象局剛才發布低溫特報，氣象局指出，明起北台灣是濕冷的天氣，而且越晚越冷，周...

冷氣團挾境外汙染物移入 明全台空品受影響

環保署表示，明天大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有雨，午起受微量境外汙染物移入影響，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，影...

傳福島5縣食品將開放 食藥署：進口食品嚴格把關

日媒今天報導台灣有望開放福島5縣食品，衛福部食藥署長吳秀梅表示，政府持續檢討，有些需要溝通的部分並非食藥署主責，但食藥署...

疫情讓中小型診所關閉 但特約診所不減反增 基層醫療掀「洗牌潮」

高雄精神科名醫陳豐偉透露，最近自家診所附近有兩家專看感冒的診所收掉了，另一家較遠的診所也將受雇醫師辭退了，許多診所雖挺過了去年中的疫情衝擊，但不堪虧損的診所紛紛關了，國民黨立委賴士葆去年5到7月疫情期間，曾指出全國有208家診所停歇業，但根據統計，全國基層特約診所不減反增，醫界示警，台灣基層醫療診所正面臨洗牌潮。

【青春留鄉45】護理師斜槓變身種茶冠軍 用SOP打造台東特色農遊

釧南雁在外地當了15年的護理師，最後回到娘家台東鹿野鄉當起斜槓青年，既做地方創生，也推動農事體驗，為了推廣在地紅烏龍，她學習製茶，還拿了個冠軍回家，只希望盡一己之力，帶動青年返鄉參與傳統農業。如今她正努力推動鹿野發源的紅烏龍產地標章， 希望打出名號。...

【國道測速揭密／下】看到標誌「警52」小心了 資深國道警曝光2處抓超速熱點

開車上高速公路，如果超速違規動輒三千元罰鍰起跳，收到罰單駕駛人一定很心痛，有資深國道警察表示，過去為了躲測速照相，駕駛人常會買所謂反雷達裝置或雷射防護罩等產品來反制，其實沒太大意義，設定最高限速，為的就是要保護駕駛人行車安全，其實駕駛人只要行駛最高限速下再增加10公里，基本是不會被開單的，他也透露，高速公路有兩種路段，較會吸引警察設點測速照相，駕駛人行經最好放慢車速。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。