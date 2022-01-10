冷氣團挾境外汙染物移入 明全台空品受影響

高雄精神科名醫陳豐偉透露，最近自家診所附近有兩家專看感冒的診所收掉了，另一家較遠的診所也將受雇醫師辭退了，許多診所雖挺過了去年中的疫情衝擊，但不堪虧損的診所紛紛關了，國民黨立委賴士葆去年5到7月疫情期間，曾指出全國有208家診所停歇業，但根據統計，全國基層特約診所不減反增，醫界示警，台灣基層醫療診所正面臨洗牌潮。

2022-01-10 18:22