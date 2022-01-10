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冷氣團挾境外汙染物移入 明全台空品受影響
環保署表示，明天大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有雨，午起受微量境外汙染物移入影響，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化；雲嘉南地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
明天各地空品，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
環保署表示，12日持續受大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件普遍較佳；高屏空品區易有汙染物累積。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
13日仍受大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件普遍較佳；高屏空品區易有汙染物累積。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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