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強烈大陸冷氣團接近！明越晚越冷 低溫特報17縣市注意

聯合報 / 記者彭宣雅董俞佳／台北即時報導
圖為台北街頭民眾添加衣物抵禦寒冷。記者林伯東／攝影
圖為台北街頭民眾添加衣物抵禦寒冷。記者林伯東／攝影

強烈大陸冷氣團明天報到，各地氣溫溜滑梯。中央氣象局剛才發布低溫特報，氣象局指出，明起北台灣是濕冷的天氣，而且越晚越冷，周三、周四清晨部分平地有10度以下低溫。此波降溫有感、要注意保暖。

氣象局指出，明日至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，明下午起北部地區有局部10度以下氣溫，明晚起至12日清晨台南以北及宜蘭、花蓮局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

氣象局15:39更新低溫特報。 圖／擷取自氣象局網站
氣象局15:39更新低溫特報。 圖／擷取自氣象局網站

氣象局指出，強烈大陸冷氣團周二來襲。本周天氣先轉雨再降溫，再轉乾偏冷。周三、周四清晨部分平地留意有10度以下偏低氣溫，提醒大家這波降溫有感，要準備禦寒外套，注意保暖。

本周天氣方面，氣象局指出，明天持續受華南雲雨區影響，各地雲多雨增，北部、東半部短暫雨，中南部也可能零星飄雨，外出建議攜雨具備用。同時強烈大陸冷氣團正在南下，使得氣溫一路下滑，明天北台灣天氣是又濕又冷的天氣。中南部及花東，白天稍涼，晚起明顯轉冷時，請留意。

周三至周五強烈大陸冷氣團影響，水氣稍減，降雨以北部、東半部為主，中南部地區為多雲到晴，山區零星雨，受冷空氣影響，整天稍涼，早晚偏冷，留意日夜溫度變化。

周六、下周日冷氣團稍減弱，降雨仍以北部、東半部為主，中南部地區為多雲到晴，雖氣溫漸回升，但早晚仍涼，中南部日夜溫差較大。

氣象局提醒，這波會冷，請致電提醒家鄉的長者親人，並注意體溫調節較弱的年長者、嬰幼兒。空曠郊區受輻射冷卻影響，夜晚更冷、溫差更劇，請務必備妥外衣。請不要緊閉門窗。若洗澡時，有頭暈、嘔吐等，可能是一氧化碳中毒。請立即開窗、尋求119協助。

冷氣團 氣象局

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