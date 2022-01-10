近日有害小型昆蟲密度攀升 台南農改良場：注意防治

便利超商服務項目多，不少人會選擇到超商繳交帳單費用，不過若是要至超商繳電費，但卻超過代收期限，就不得在超商繳費。台電近日宣布好消息，今年1月起，若遺失電費帳單或超過代收繳費期限，也可至四大超商補單繳費，另外台灣電力App、8家行動支付平台也可繳逾期電費。

2022-01-10 14:13