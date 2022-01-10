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近日有害小型昆蟲密度攀升 台南農改良場：注意防治

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南農改良場發現有害蚜蟲增加籲防治。圖／台南農改場提供
台南農改良場發現有害蚜蟲增加籲防治。圖／台南農改場提供

台南區農業改良場發現近期粉蝨、蚜蟲、薊馬等有害農作物的小型昆蟲密度攀升，此類昆蟲可傳播農作物病毒病，尤其是露天栽培作物，田區防治首先需注意田區及周邊環境的清潔，鄰近田區對小型昆蟲的共同防治工作相當重要。

台南農改場表示，茄科與葫蘆科作物須別注意，病毒媒介昆蟲在苗期就會危害植株，因此從育苗開始後隨時注意蟲害防治。

定植前針對育苗盤內幼苗宜先施用保護性殺蟲劑，定植初期特別加強防治小型害蟲，控制昆蟲族群密度，以降低傳播病毒病害的風險，田間操作時避免機械傳播，勿因摘心、整蔓反而造成病毒的快速蔓延，採用合理化施肥可以強健植株，植株強健更能抵抗病毒的侵染。

相關防治問題可電06-5912959洽詢研究人員黃秀雯、蔡孟旅；推薦藥劑請參考https://www.tndais.gov.tw/view.php?catid=382

台南農改良場發現有害昆蟲薊馬增加籲防治。圖／台南農改場提供
台南農改良場發現有害昆蟲薊馬增加籲防治。圖／台南農改場提供
台南農改良場發現有害昆蟲粉蝨增加，呼籲防治。圖／台南農改場提供
台南農改良場發現有害昆蟲粉蝨增加，呼籲防治。圖／台南農改場提供

台南 農改場

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