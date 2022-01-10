傳高層內定北榮新院長 副院長陳威明接任

台北榮總院長許惠恒任期至1月15日，外傳退輔會主委馮世寬已建議由副院長陳威明接任，並已獲府院同意。對此，陳威明回應，「對天發誓，我什麼都不知道。」身為公務人員，就是奉公守法，為國家、病人做事，這是他一生的堅持理念。

台北榮總院長人事案，一年多來一直是外界注目的焦點。北榮前任院長張德明2020年7月16日期滿卸任，即傳出當時副院長陳適安（現任台中榮總院長）、陳威明均極力爭取，但行政院卻決定由當時另一位副院長李發耀代理，直到去年1月15日，後續由當時台中榮總院長許惠恒接任。

去年許惠恒接任時，就有消息指出，依退輔會相關規定，許惠恒接任一年後，屆時可望由陳威明接任北榮院長。如今，外傳陳威明接任院長已獲府院同意。

陳威明畢業於陽明大學，是國內骨骼、肌肉腫瘤治療權威，並成立「骨肉瘤關懷之家」，照顧外縣市及偏鄉離島的骨肉瘤患者，更是病童口中的「陳爸爸」，去年獲頒公務人員「傑出貢獻獎」個人獎。

陳威明更曾親率醫療團隊，治療紐西蘭毛利國王圖黑提亞（Tuheitia）的腳部重疾，讓國王免於截肢。擔任亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會主席及中華民國骨科醫學會理事長期間，以台灣骨科技術進行醫療外交。

疫情期間，陳威明協助完成苗栗京元電子及台北市三大果菜批發市場大規模採檢任務，有效阻絕疫情傳播鏈。