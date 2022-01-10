一分鐘偵測心房顫動！台大醫院App有助降六成中風風險

心房顫動是隱形的殺手，會導致中風、心臟衰竭，死亡風險增高，但診斷很困難。台大醫院與敦捷光電合作，推出亞洲第一個通過食藥署核可的醫療級心房顫動偵測App「愛心鏡」，只要一分鐘即可得到準確度媲美心電圖的篩檢結果，若同意上傳資料，若有異常結果時還會收到提醒、協助預約各地的台大醫院分院回診，目前全面免費，已經有兩、三萬人在使用中。

台大醫院心血管中心主任陳文鍾表示，心房顫動是成年人最常見的心律不整，容易導致中風、心臟衰竭和死亡，若能及早用藥治療，可降低64%中風風險、減少21%心臟衰竭和死亡的機率。心房顫動的風險隨年齡上升，如果有三高、肥胖、肺功能不良等問題，篩檢發現有心房顫動的預期值也比較高，

台大醫學院內科教授林亮宇表示，心房就像是副引擎，如果心房組織生病、電流亂竄，就無法做出正常的同步收縮，收縮效率變差的心臟，血流就不順暢，心耳這個部位裡面就很可能形成血栓，當血栓掉出來、跑到腦部，就是腦中風，很多人都是等到發生中風，才知道原來自己有心房顫動的問題。相較於沒有心房顫動的人，有心房顫動者的死亡風險是兩到三倍，心臟衰竭及中風風險是五到八倍。

林亮宇表示，心房顫動的診斷面臨「三成患者無症狀、五成患者間歇發作」兩大困難，很需要做24小時心電圖，但這種方法需要到醫院，不適合大量篩檢。「愛心鏡」只要有照相手機並下載App就能用，不需要額外花錢購買任何穿戴裝置，非常適合做全國普篩。至於使用時機，建議可仿照量血壓，早晚各測一次；心悸胸悶等症狀發生的當下、覺得比較累時，也可立刻測試，App都會自動記錄。

新竹台大分院心血管中心主任林廷澤表示，這項技術是經由照光去偵測血液體積的變化，一個波形周期就代表一次心跳。App經過臨床試驗250到300位患者的心電圖驗證，具有高達95%的敏感度及特異性。下載App之後，只要把手指放在鏡頭上，平放靜置一分鐘能看到結果是「規律」或「不規律」；若手指沒有放好，App也會顯示「訊號不佳」以提醒重測。

林廷澤表示，現行國際指引都建議要透過大規模社區篩檢，即早診斷並服藥治療，現在有此方便工具，更可望在台灣真正做到大規模社區篩檢，民眾下載App之後，可以輸入真實個人資料、選擇同意加入台大醫院的篩檢計畫，若篩檢結果有異，系統針對異常結果會發送就醫提醒，台大醫院體系各醫院都有醫師加入篩檢計畫，甚至可直接協助約診；相關個人資料都會以符合個資法的方式保存於伺服器。

敦捷光電董事長吳培滋表示，這是亞洲第一個、全球第三個有醫療級認證的心房顫動偵測App，目前與台大醫院合作進行全國普篩，希望及早找出潛在病患並加以追蹤、治療，也可用於心臟手術後的心律追蹤。未來也不排除與地方政府合作針對高風險群的健康促進活動、與保險公司或照護業者合作，應用範圍廣泛。