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蘇貞昌要求違規寄肉將嚴懲相關人員 三部會近期研議

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會防檢局長杜文珍。記者侯永全／攝影
農委會防檢局長杜文珍。記者侯永全／攝影

非洲豬瘟防疫超過三年，春節即將到來，各式郵包快遞當中，仍有來自東南亞的肉品，檢驗出含有非洲豬瘟病毒核酸，行政院長蘇貞昌今天說重話，要求相關單位拿出辦法，嚴懲包括收件人、仲介、移工等相關人等，阻絕可能的防疫危機。

農委會防檢局長杜文珍表示，雖然法規內有規範，但實際執行上面要再討論，因為收件人有的時候也會反映，不曉得誰要寄來的，他可能是被動收到這些東西，在罰則上面，要如何執行，也不希望收件人以後都用這樣的理由當作藉口，為什麼都不知道，等於也沒有達到效果。

杜文珍表示，因此院長特別提醒各部會要好好去研究一下，當然不希望傷及無辜，但不斷有郵包、快遞寄送肉品入境，希望能有效可阻斷，因此農委會、跟交通部、關務署一起研議在各自法規中，看要怎麼做調整，近期就會召集跨部會會議討論。

台灣短短兩周內，有3件由泰國寄到台灣的香腸肉品，被驗出非洲豬瘟病毒核酸外，行政院長蘇貞昌今天視察台北郵件處理中心國際包裹檢疫措施，他要求農委會、交通部、關務署要拿出辦法來，追查相關利害關係人責任。

根據現行法規，民眾如收到郵遞寄送輸入的應施檢疫物，應即送交農委會防檢局及其轄區分局銷毁，未送交者將依「動物傳染病防治條例」第45條規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

非洲豬瘟 農委會

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