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高醫吳姓「心肝兄弟」 攜手在手術檯搶救瀕危生命

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高醫吳柏宣醫師(右)與吳柏俞醫師(左)，日前在手術室一起執行肝臟移植手術，攜手挽救性命。記者王昭月／翻攝
高醫吳柏宣醫師(右)與吳柏俞醫師(左)，日前在手術室一起執行肝臟移植手術，攜手挽救性命。記者王昭月／翻攝

高雄醫學大學附設中和紀念醫兄弟檔醫師吳柏宣、吳柏俞，哥哥吳柏宣在消化系外科當主治醫師，弟弟吳柏俞在心臟心血管外科當總住院醫師，日前高醫執行一起多重器官移植手術，吳家兄弟一個幫忙換心，一個換肝，共同搶救生命，被戲稱為「心肝兄弟」。

相差3歲的吳柏宣、吳柏俞從小學到大學都讀同所學校，也先後在高醫服務，他們的父母都不是醫學背景，也沒要求他倆日後行醫，但兩人對醫學都有興趣，均在外科領域發揮所長，吳柏宣選擇一般及消化系外科，吳柏俞選心臟外科。

「外科是很有挑戰性的工作」，吳柏宣說，當實習醫師時就對臟器充滿好奇，他曾開一天的刀後隔天排值班，2天沒能好好睡覺，但從不喊苦，弟弟柏俞動心臟血管外科手術，花的時間更長，但吃苦當吃補。兄

高醫副院長林志隆以打油詩對吳柏宣及吳柏俞兄弟寄予祝福，他寫說「心肝好昆仲、換心又換肝、兄弟齊同心、肝膽來相照」，希望這對兄弟檔把醫療專業做好，發光發熱。

高醫「心肝兄弟」吳柏宣(左)、吳柏俞醫師，一定在外科領域打拚，手足情深。記者王昭月／翻攝
高醫「心肝兄弟」吳柏宣(左)、吳柏俞醫師，一定在外科領域打拚，手足情深。記者王昭月／翻攝

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