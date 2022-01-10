高醫吳姓「心肝兄弟」 攜手在手術檯搶救瀕危生命

高雄醫學大學附設中和紀念醫兄弟檔醫師吳柏宣、吳柏俞，哥哥吳柏宣在消化系外科當主治醫師，弟弟吳柏俞在心臟心血管外科當總住院醫師，日前高醫執行一起多重器官移植手術，吳家兄弟一個幫忙換心，一個換肝，共同搶救生命，被戲稱為「心肝兄弟」。

相差3歲的吳柏宣、吳柏俞從小學到大學都讀同所學校，也先後在高醫服務，他們的父母都不是醫學背景，也沒要求他倆日後行醫，但兩人對醫學都有興趣，均在外科領域發揮所長，吳柏宣選擇一般及消化系外科，吳柏俞選心臟外科。

「外科是很有挑戰性的工作」，吳柏宣說，當實習醫師時就對臟器充滿好奇，他曾開一天的刀後隔天排值班，2天沒能好好睡覺，但從不喊苦，弟弟柏俞動心臟血管外科手術，花的時間更長，但吃苦當吃補。兄