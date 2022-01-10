聽新聞
test
0:00 / 0:00
高醫吳姓「心肝兄弟」 攜手在手術檯搶救瀕危生命
高雄醫學大學附設中和紀念醫兄弟檔醫師吳柏宣、吳柏俞，哥哥吳柏宣在消化系外科當主治醫師，弟弟吳柏俞在心臟心血管外科當總住院醫師，日前高醫執行一起多重器官移植手術，吳家兄弟一個幫忙換心，一個換肝，共同搶救生命，被戲稱為「心肝兄弟」。
相差3歲的吳柏宣、吳柏俞從小學到大學都讀同所學校，也先後在高醫服務，他們的父母都不是醫學背景，也沒要求他倆日後行醫，但兩人對醫學都有興趣，均在外科領域發揮所長，吳柏宣選擇一般及消化系外科，吳柏俞選心臟外科。
「外科是很有挑戰性的工作」，吳柏宣說，當實習醫師時就對臟器充滿好奇，他曾開一天的刀後隔天排值班，2天沒能好好睡覺，但從不喊苦，弟弟柏俞動心臟血管外科手術，花的時間更長，但吃苦當吃補。兄
高醫副院長林志隆以打油詩對吳柏宣及吳柏俞兄弟寄予祝福，他寫說「心肝好昆仲、換心又換肝、兄弟齊同心、肝膽來相照」，希望這對兄弟檔把醫療專業做好，發光發熱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言