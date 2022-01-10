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電費帳單過期免跑台電 現在四大超商也能補單繳費

聯合新聞網 / 綜合報導
電費帳單過期可至四大超商補繳。圖／取自臉書
電費帳單過期可至四大超商補繳。圖／取自臉書

便利超商服務項目多，不少人會選擇到超商繳交帳單費用，不過若是要至超商繳電費，但卻超過代收期限，就不得在超商繳費。台電近日宣布好消息，今年1月起，若遺失電費帳單或超過代收繳費期限，也可至四大超商補單繳費，另外台灣電力App、8家行動支付平台也可繳逾期電費。

台電臉書粉專「電力粉絲團」5日發文指出，「超商補單繳電費」1月上線，若民眾遺失電費帳單或超過代收期限，不需要再跑一趟台電，可以到四大超商（7-Eleven、全家、萊爾富、OK超商）補單繳費。

台電指出，民眾在拆表前，可透過超商的多媒體事務機列印繳費單，再到結帳櫃檯繳費。另外台灣電力App、8家行動支付平台也可繳逾期電費。

四大超商繳費步驟

7-Eleven ibon多媒體事務機：首頁選擇「儲值/繳費」➜「政府代收」➜「政府規費·水電費」➜「台灣電力公司」➜輸入電號前10碼。

OK‧go多媒體事務機：首頁選擇「繳費」➜「公家繳費」➜「電費」➜輸入電號前10碼。

全家FamiPort多媒體事務機：首頁選擇「繳費」➜「政府繳費」➜「台電電費」➜輸入電號前10碼。

萊爾富Life-ET多媒體事務機：首頁選擇「繳費、代收」➜「台電電費」➜輸入電號前10碼。

網友紛紛大讚，留言「這個措施很便民，我才超過繳費期限去繳費」、「下載台電app更方便的，我用很久了，最近剛又改新版了」。

台電 超商

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