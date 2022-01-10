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兩周3件泰郵包含非洲豬瘟肉品 蘇貞昌要求嚴懲收件人

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兩周3件泰郵包含非洲豬瘟肉品 蘇貞昌要求嚴懲收件人

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者彭宣雅／攝影
行政院長蘇貞昌。記者彭宣雅／攝影

春節即將到來，繼去年12月、1月初查出兩件由泰國寄到台灣的香腸肉品，被驗出非洲豬瘟病毒核酸外，上周五，又檢出一件，從泰國來的肉製品，累計短短兩個月已經累積有三件，行政院長蘇貞昌表示，要求農委會、交通部、關務署要拿出辦法，將追查收件人，進行裁罰，要追究相關責任。

海關表示，春節將近，東南亞來的郵包，不僅有雞鴨肉品，還有東南亞小吃炸豬皮等違規物品。

蘇貞昌今天視察台北郵件處理中心國際包裹檢疫措施，他表示，三年前這個時候，他上任第一天到國際機場，要求從本來抽檢隨身行李把30%調升為百分之百，也因此三年下來，全中國已經都是非洲豬瘟疫區，周邊國家也淪陷，剩下台灣跟日本安全，這非常不容易。

他感謝所有工作同仁，他說，尤其第一線最辛苦，不過現在春節要到了，最近兩周的郵包裡，竟然又有從國外透過郵包寄肉製品進來，這非常不對，他特別特別交代農委會主委陳吉仲、交通部長、財政部長，大家就這個外國郵包進來，收件人的都要追究相關責任，要守好，才能守護國人的安全，請大家一起嚴格把關，就像防守疫情一樣

蘇貞昌說，要追究收件人是誰、移工是誰、仲介是誰、誰寄來的，已經三年宣導，處罰要加重。

非洲豬瘟 春節 蘇貞昌

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