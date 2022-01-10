Global Mall春節《福虎生風》1/13起跑

祭百萬點數紅包、首推跨界福袋攜手太古可口可樂 NG寶特瓶打造「循光。尋光」獨家永續展

迎接後疫情的第一個春節，今年受到出國限制，消費者不僅提前準備除舊布新，更重視春節相聚出遊， Global Mall春節檔期《福虎生風》1月13日至2月15日祭出三大回饋，加值、加倍更加量，祭出「百萬點數紅包大放送」，1月28日至2月6日APP會員天天扣5點，即有機會抽中1,000點，共計狂撒百萬點數，大年初一至初五還加碼點數天天5倍送；「滿額享回饋10%」持GMpay刷Global Mall聯名卡至新北中和、桃園A19及屏東市當日累計消費滿5,000元，最高可送500元電子商品禮券，回饋率達10%。同時備受期待的福袋，更首推「跨界福袋」，以跨品牌、主題性為主軸，強調健康舒壓、大人或親子體驗、美食百寶袋一次匯集多款美食，線上線下超過2,000個福袋，總價值超過300萬元，最高可獲價值超過18萬元的按摩椅、智能電動車、洗衣機、iPhone 13、多家飯店住宿券等；同時還推春節應景打卡點，首度攜手太古可口可樂，以NG寶特瓶於全台八店打造獨家「循光。尋光」永續展覽；新北中和還有應景「跳跳虎、史迪奇、三眼怪」春節獨家快閃店，預計年節檔期整體業績成長10%。

Global Mall攜手太古可口可樂打造獨家「循光。尋光」展覽， NG寶特瓶點亮永續之光。 圖／冠德集團 提供

2021年Global Mall在線上線下多管道服務、桃園A19商場全新登場及振興五倍券的帶動下，減緩疫情衝擊，持振興五倍券消費較去年使用三倍券消費成長超過50%，客單價明顯提升，同時因疫情也帶動使用行動支付、線上購物的增長，會員數達82萬，較去年成長超過一成，APP下載數增長超過50%，「環球Online」線上購物更爆發性成長超過十倍，因此去年全年度整體業績接近持平。2022年將積極持續拓展線上線下串聯服務，像是近期推出的美食快取站，線上下單、車站分店快取，帶動線上購物美食業績成長50%、新增會員2成，今年將擴大至零售商品及體驗服務，同時提升數位新零售智慧服務、積極深化會員經營，加上A19五樓主題餐廳將於年前登場、桃園A8宜得利家居於1月14日開幕，預計今年度業績目標挑戰成長15%。

年節獨家好康 百萬點數紅包大放送、點數5倍送、滿千送百回饋10%過年正是享折扣的好時機，Global Mall今年春節檔期推出三大獨家好康，不僅祭出「百萬點數紅包大放送」，1月28日至2月6日APP會員天天扣5點，即可享點數加倍送，最高有機會抽中1,000點，狂撒共計百萬點數，新春試手氣。同時還加碼「點數放大贈」，大年初一至初五至全台八店消費，還加碼點數天天5倍送。此外還推有「滿額享回饋10%」1月13日至2月15日持GMpay刷Global Mall聯名卡至新北中和、桃園A19及屏東市當日累計消費滿5,000元，最高可送500元電子商品禮券，回饋率達10%；同時也推有低門檻滿額贈，1月13日至2月15日至全台八店或「環球Online」線上購物刷Global Mall聯名卡，單筆消費滿2,000元送100元電子商品禮券。此外，Global Mall也祭出超值優惠，智能家電、舒壓、開運商品及休閒服飾優惠7折起。

年味添永續 攜手太古可口可樂打造獨家「循光。尋光」展覽 NG寶特瓶點亮永續之光新冠肺炎疫情讓每個人開始反思生活方式，永續觀念也進入到消費選擇，更重視回歸心靈價值及美好體驗，延續聖誕節以近千個二手玩具打造獨家「環抱玩具低碳耶誕樹」，並贈送給偏鄉小學，Global Mall今年春節不僅打造象徵團圓的燈籠海，更延伸永續意義，將生活中常會使用到無法自然分解的塑膠產品，透過循環利用賦予新生。

Global Mall攜手太古可口可樂以NG寶特瓶打造獨家永續展，板橋車站「祈願燈牆」可寫下願望，貼於寶特瓶後方。 圖／冠德集團 提供

Global Mall自1月13日至2月16日在全台八店舉辦獨家「循光。尋光」展覽，透過與長期關注永續發展議題的「太古可口可樂」及擅長循環材料設計的點睛設計韓世國總監合作，集結超過5,000個生產過程中的NG寶特瓶，搖身成為祈願燈牆、漫步2022光年、回收界的吊燈、立燈燈飾，賦予原本會被集中回收處理的寶特瓶全新樣貌，不僅提供民眾更了解塑膠回收再製的過程及應用，透過永續裝置及互動創作，邀集民眾一起參與，而展覽結束後的寶特瓶，也將回收再製成日常生活用品。

光源代表著明亮溫暖及希望，與NG寶特瓶的結合，更象徵沿著循環光源，照亮永續之路。Global Mall板橋車站以回收的NG寶特瓶打造整面「祈願燈牆」，每個寶特瓶代表著一個新願望，邀請大眾一起寫下心中2022年的願望，貼在寶特瓶的後方，一同完成永續裝置的創作；新北中和則打造為獨特回收界的「永續之光」，吊燈造型點亮滿室；桃園A19則將回收的寶特瓶以2022造型呈現，透過「漫步2022光年」，象徵新的一年帶來的溫暖與希望，以及邀集民眾今年起將永續概念帶入生活當中；桃園A8、林口A9、南港車站、新左營車站及屏東市則以生活中常用到的立燈裝置呈現，鼓勵大眾一同在生活中實踐環保永續，為地球減少負擔。

祭2,000個福袋總價值300萬元 首推跨界福袋 美食百寶袋、主題體驗福袋一次購不到千元抽18萬按摩椅、電動機車、iPhone 13 百元抽一年份美食券新春備受期待的福袋，Global Mall今年首推「跨界福袋」，以跨品牌、主題性為主軸，提升福袋豐盛度，以健康舒壓、大人或親子體驗、美食百寶袋一次匯集多款美食三大方向，讓消費者可以選擇喜愛的主題福袋，還能避免踩雷，線上線下總計推出超過2,000個福袋，總價值超過300萬元，獎項總價值對比去年增加五成以上，其中最大獎更以智能家電、紓壓放鬆為主題，最高可獲價值超過18萬元的按摩椅、智能電動車、洗衣機、iPhone 13、多家飯店住宿券等，還有餐飲美食包吃一整年。除了Global Mall全台七店推出福袋，同時也增加線上預購方式，1月25日至30日有一成福袋量可採線上預訂。

新北中和於初一至初四推出限量400個跨界福袋，每袋999元，初一至初四依序為「虎禮呷飽」、「虎禮快樂」、「虎禮享受」、「虎禮水水」各100袋， 每袋價值超過2,000元，裝於2022年限定乖乖福氣袋中，大人小孩都能各自滿足不踩雷，還可以抽好運紅包，最大獎包括價值188,800元的OSIM 4手天王按摩椅、價值79,800元的emoving 智能電車 iE125、價值12,900元的Apple Watch，還有藍芽音響、3D揉睡枕、腕錶等。新北中和「虎禮呷飽」」福袋包括威秀影城電影票4張、500元餐飲抵用券及咖樂迪咖啡農場零食包，過年走春視覺、味覺一次享；「虎禮快樂」絕對讓小孩興奮連連，包括ToysRus樂高玩具組、建築樂園門票(大人+小孩)、湯姆熊代幣、MisterDount甜甜圈等，有吃又好玩；「虎禮享受」包括指舞春秋按摩券(雙人1小時)、小米藍芽耳機、小樽下午茶券，爸媽好好犒賞自己；愛美女性搶超值「虎禮水水」福袋有The body shop護手霜組、QB剪髮券、CONI保養品、LUCY'S韓系飾品組合等。

車站店福袋主打走春休閒及美食，板橋車站首度推出「福氣甜點百寶袋」一次囊括人氣甜點，包括武松殿「原味肉鬆餅」、AMO阿默蛋糕「AMO蝴蝶公主餅乾」、Bonnie Sugar「橙片糖霜檸檬磅蛋糕」、哈肯鋪「可麗露、瑪德蓮」，價值1,070元，優惠價888元，1月13日起可在「環球Online」線上預購，板橋車站自取，最適合返鄉的伴手禮，而且沒有選擇障礙。同時初一也推出限量168個福袋，每袋500元，包含商品禮券500元搭配餐飲券等驚喜好禮，還有機會抽中價值上萬元的環球健身中心半年會籍、傑仕堡商旅有氧酒店「樂頌/樂躍雙人客房平日住宿券」；南港車站初一起推出限量100個福袋，憑當日館內不限金額消費發票，即可以300元購買福袋，每個福袋除了內含100元禮券，還有機會抽中南港老爺行旅「旅人客房住宿券」、六福萬怡酒店「雙人餐飲招待券」、Global Mall商品禮券1,000元。

桃園機捷沿線福袋以生活住居娛樂為主題，桃園A8則於初一開賣100個福袋，每袋666元，內含 100元禮券，還有多項生活雜貨包括森沐不鏽鋼手提餐桶、單柄湯鍋、休閒毯、牛乳石鹼紅盒皂等，還加碼抽iPhone 13、Nintendo Switch 電力加強版、惠而浦6公升除濕機等；桃園A19首度推出福袋，共200袋，每袋588元，1月24日至30預購，初一現場領取，福袋包括商品禮券100元、餐飲品牌折抵券300元、電影票兩張，還加碼抽價值16,900元的Dyson V8 Slim Fluffy 無線吸塵器、價值9,680元的成旅晶贊飯店住宿券、Global Mall商品禮券6,000元。

新左營車站初一推出限量168份百元開運紅包，iMall會員即可以現金100元購買，內含彩券乙張及開運好禮，最大開運好禮包括 Dyson 冷暖空氣清淨機、環球1年美食券等；屏東市則推出預購(1/15-1/30)及初一現場排隊福袋共500個，各分為生活(每袋2,022元)、旅遊及美食(每袋999元)跨界福袋，從生活家飾品、3C家電，到旅行組合、環保餐具+餐飲折價券，還可現場抽加碼獎，最大獎包括TOKUYO按摩椅、LG洗衣機、象印電子鍋、Dyson吹風機等15項超過萬元智能家電。