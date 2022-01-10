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今晚熬夜快手訂票 台鐵東部返鄉加班車11日0時開始訂
今年春節連續假期共有9天，台東縣府與台鐵局合作推「春節返鄉返工專車」開放訂票後，多數車次已被搶空；台鐵局日前宣布增加8列次普悠瑪號，預計11日0時起開放訂位，並提供大專生7折優惠，有需要民眾今晚記得掌握時間、快手訂票。
春節連假本月29日開始，台東縣府春節返鄉專車本月5日開放訂票，多數已訂滿，台鐵局為便利大專學生提前返鄉過節及節後返校上課，日前公告今年1月17日、18日及2月17日、18日，加開樹林到知本，及南港到潮州普悠瑪自強號每日1往返，並提供大專生票價7折優惠，一般旅客亦可搭乘，惟無優惠折扣。
大專學生訂票後請於付款期限前至車站售票窗口付款、取票，亦可直接於售票窗口現場購票，售票窗口購（取）票時，出示經教育部認可之大專院校學生證，即可享有七折優惠，乘車時亦請攜帶學生證供查驗。本方案車上補票及到站補票均不適用。
1月17日、18日加開班次於本月11日0時起同步開放網路、電話語音及超商訂票，2月17日、18日加開班次則依現行訂票期程開放訂票。詳細列車班次及時刻自1月8日起，可至台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢，竭誠歡迎大專學生多加利用。。
縣府表示，為讓外地工作、讀書台東縣民可在節慶時回家團圓，台東縣府自2008年開始辦理返鄉專車，並於今年開始直接納入台鐵購票系統銷售，今年返鄉專車除了北迴線3列次外，另加碼1列從新左營到台東的南迴線，方便南部鄉親返鄉過年。
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