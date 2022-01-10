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氣溫將跌破10度 農業縣提養殖漁業6大措施避寒害

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
依據中央氣象局氣象報告，下周二（11日）強冷空氣南下，北部氣溫驟降，其他地區也會轉冷。圖／中央氣象局提供
依據中央氣象局氣象報告，下周二（11日）強冷空氣南下，北部氣溫驟降，其他地區也會轉冷。圖／中央氣象局提供

依據中央氣象局氣象報告，下周二（11日）強冷空氣南下，北部氣溫驟降，其他地區也會轉冷。下周三（12日）起強冷空氣籠罩，不排除達「強烈大陸冷氣團」等級，平地最低溫下探9度，提醒農民做好防寒措施

雲林縣政府農業處長吳芳銘臉書發文表示，如果災害發生導致災情，請農民主動向當地公所通報，縣府已請公所針對已屆採收期及需即時復耕作物等，先行拍照存證，並依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，儘速協助農民復耕復建。

他表示，蔬果及花卉防寒措施：蔬菜及花卉部分可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網及實施畦溝灌水或葉面灑水保護，以防寒害；已屆採收期蔬菜應及早採收，以減少損失。

果樹部分，迎風面設置防風設施，酌量增施鉀肥，以增加抗寒力外，並加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋，以減少受害程度。

而茶園防寒措施：茶樹可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，及加強樹冠面噴水，隔絕冷空氣進入，避免霜害。

吳芳銘說，屬較不耐寒魚種包括吳郭魚、虱目魚、石斑魚及白蝦等，宜加強防寒保溫措施，必要儘早採捕，以減少寒害損失，詳細防範措施如下：

1. 於魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。

2. 放養數量方面：因環境、條件、種類而異，如放養虱目魚，其密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜。

3. 投餌料：在氣溫回升、暖和之日，可酌投飼料(水溫20℃以下不投飼料)。

4. 換水：因投飼料致水質不良時，應予換水，每月2至4次。

5. 疾病防治：隨時將已凍傷之魚體撿除，以防止污染池水。

6. 寒流侵襲或停滯時，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫,打氣以增加溶氧，俾減輕死亡。

吳芳銘表示，各畜禽戶應提前做好防寒保暖準備，畜牧戶仔禽可集中禽舍以電熱機具控溫保暖。另放牧的家禽請集中畜舍內，或集中於戶外避風掩蔽處加以防寒，以減少損害機會。

農民 吳芳銘 保暖

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