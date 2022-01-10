強烈大陸冷氣團明報到 下探8度時間曝光

強烈大陸冷氣團來了！中央氣象局表示，今日東北季風稍減弱，明強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷；今基隆北海岸、台灣東半部地區及馬祖有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

氣象局表示，今晚起華南雲雨區東移，北部地區將轉為有短暫雨的天氣，其他地區及澎湖亦有零星短暫雨。今日新竹至台南、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，明日台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有８至９級強陣風，東北部及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央氣象局清晨發布濃霧特報，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義及南投已出現能見度不足200公尺，請民眾注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(10日)晨紅外線雲圖顯示，北部陸地及東側海面有較多低層雲。雷達回波合成圖則顯示，東側海面有降雨回波，北部陸地回波很微弱；大台北、宜蘭有零星降雨、北海岸較明顯。

吳德榮說，因輻射冷卻效應，今晨中南部氣溫偏低；清晨本島平地最低氣溫約在中部的11、12度(雲林斗南鎮11.4度，南投竹山鎮11.5度，嘉義民雄鄉11.6度)；其他各地區低溫也在12至15度：北部(新北石門區)13.8度，南部(台南後壁區)12.1度，東部(花蓮壽豐鄉)12.8度；台北市(南港區)則在14.9度。

他表示，今(10)日白天東北季風減弱，氣溫微升，西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶局部短暫雨；今晚水氣增多，北台轉雨。各地區氣溫：北部14至21度，中部12至26度，南部12至28度，東部13至25度。

吳德榮說，明(11)日強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫逐漸下降；北、東有局部短暫雨，中南部雲量略增。周三(12日)清晨氣溫已降至最低，台北市氣象局約可降至12度上下，中部以北平地最低氣溫則約在9度左右，應注意添衣保暖。

而周三(12日)白天起至周六(15日)晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星短暫降雨的機率；白天陽光下或不覺冷，夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，新竹以南至台南，清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大，夜間應注意保暖及防寒。

吳德榮說，周六(15日)白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨。下周(16)日另一波冷空氣前緣開始南下，迎風面轉雨，氣溫下降；其強度各國模式皆在調整中，待繼續觀察。

至於高山是否降雪，吳德榮表示，明日高度約 2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，周三白天起氣溫升，降雪條件轉差。未來一周3000公尺以上高山，低溫大都可降至零度以下，水氣條件則未盡理想，合歡山、雪山雖稍優於玉山，淡水氣是否充足，仍需觀察。