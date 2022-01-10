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聯合報社論／連兩敗，國民黨要如何享受歲月靜好？

把握今天好天氣！彭啟明：周二強冷空氣南下急降溫

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，周二有冷空氣南下，強度直逼強烈大陸冷氣團、全台有感。本報資料照片
中央氣象局表示，周二有冷空氣南下，強度直逼強烈大陸冷氣團、全台有感。本報資料照片

今晚溫度開始下降且有雨，氣象達人彭啟明表示，今天白天的天氣和昨天周日類似，建議民眾好好把握這一周最溫暖舒適的好時機，尤其中午時間，各地屬於晴到多雲的舒服溫暖的天氣，可以多去曬曬太陽，目前仍是東北風的情境，越往北部仍是雲量略多，尤其迎風面仍偶有陣雨，但大致上是非常穩定的天氣。

彭啟明說，今天下午開始到晚上，中國南方雲系逐步東移到台灣，中部以北的雲量會逐漸增多，會轉陰有短暫陣雨，周二上午強冷空氣報到，從北到南急降溫，和這幾天的天氣反差很大，北部溫度在周二白天就會降溫，中南部要到下半天才有感覺。

彭啟明表示，周二深夜到周三清晨是這波最低溫，預計北台灣都會地區可能降到12度上下，雖然沒有到達10度以下，非常冷的標準，但這將有機會挑戰入冬新低溫紀錄(上一波台北站12.3度)，還是非常有感覺。

他說，這波在北部空曠地區跌到10度以下，西半部要注意輻射冷卻，中南部不只有都會地區較低溫，空曠地區可能有10至11度以下的低溫出現，尤其各地輻射冷卻，雖然白天會回溫，但早晚仍要當心低溫，這幾天比周末降個兩三度，會很有感覺，務必要比周末要多準備一件厚外套，農漁民朋友要當心寒害。

彭啟明說，這波冷空氣水氣不多，屬於偏乾冷，周三顯著的轉乾，北部東半部迎風面雲量較多，但中南部相對白天很晴朗，屬於多雲到晴的天氣，不過持續時間較久，可能延續到這周末，請注意年長者的健康。這一波降溫，在兩三千公尺以上高山都有機會降到零度以下，周二三有下雪或結冰現象，但周三之後逐漸轉乾，下雪機會轉低。

他表示，這波強冷高壓走得速度很快，不過周四有有波冷空氣南下補充，也將持續到周六，預計低溫仍在13至15間，仍相較於周末略低一兩度，還是有感覺。中南部會比北部回溫速度快一點，但相較於上周仍略跌一兩度，還是要注意溫差變化。這周要到周末才會回到類似這兩天的天氣型態，也提醒您要留意這波冷的時間較長，預計這周末的天氣應該是適合年前大掃除的好時機，相較之下，白天不會那麼冷。

彭啟明表是，預期下周仍有波強冷空氣接近，習俗上冬至開始算起，每九天為一個九，一直數到「九九」八十一天，其中三九、四九是最寒冷的時節，俗諺說三九四九冰上走，這時候非常符合在中國北方的情境，目前零度霜凍線也在長江流域附近，當然台灣離這冷空氣有一段距離，冷空氣影響的邊緣，不會那麼冷，但也是相對較低溫的時期，務必要加強家中室內的溫度及加強照顧年長者的健康。

低溫 彭啟明

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