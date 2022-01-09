獨／台鐵公司化終於有實質進展 卻在這2項「卡關」

交通部長王國材去年4月上任後喊出台鐵3年後要「國營公司化」，終於有實質進展。交通部近日向台鐵企業工會提出方案，其中在台鐵逾4千億負債中，政府將每年協助償還57億，與工會希望「清零」目標相去甚遠，工會質疑「哪有公司開門見山就要人還債」，負債處理及資產配置「卡關」，也為公司化添變數。

王國材說，公司化確實開始進到實質內容討論，對於工會希望負債「全數打掉」，會盡全力爭取。台鐵局長杜微說，會想辦法拉進工會對事情的認知及共識，只是對於何時可取得共識尚未有時間表。

台鐵自民國67年出現營運虧損後，至今尚未轉虧為盈，近兩年受到疫情影響，收入銳減。立法院預算中心報告指出，台鐵負債總額從101年度3,400多億元，增至109年度4千多億元，去年度的負債總額再度攀高，超過4,100億元。

另根據109年度決算數字，台鐵負債科目4,089億元，包括短期債務1,371億、退休金及長期債務686億、遞延負債1,877億及應付貨款155億。

儘管台鐵近年來推動多項財務改善措施，但整體成效並不顯著，去年在資產開發部分僅有40億餘元進帳。立院預算中心強調，若依現有狀況不做任何調整，在收入與負擔不對等營運結構，未來虧損會持續擴大。

台鐵為了公司化議題，已召開過68場說明會，和逾2500位員工交換意見。據本報掌握，上月24日，王國材親自上陣，會上首度條列方案，未料在負債處理及資產配置上，因政府僅願每年補貼57.8億元的退休金及長期債務，讓工會氣到談不下去，當場怒批王國材「不知人間疾苦」，還有工會代表提到，台鐵是因為幫政府工作，經營小站才虧錢，加上逾26年未調整票價，成立公司後，政府本就應「校正回歸」。工會猛烈砲火也讓場面一度尷尬，全案只好暫時擱置，預計本周再討論。

工會直言，台鐵光是短期負債就有逾1,300億元，若依照部長說法，113年公司成立，116年就會轉虧為盈，「難道員工拼命工作就是為了還債？」當所有獲利都是為了補財務的缺口，就算資產全部活化，也是徒勞無功。

實際上，民國92年就開始在討論台鐵公司化議題，時任行政院長游錫堃當時有四大函示，包含債務全部政府埋單、政策虧損政府要補貼、建設維修車輛購置費用政府支應、資產全留等。

與會的台鐵人士坦言，「工會堅持的就是上述幾點」，光是保留基礎設施資產，就會多出約4千億的折舊費用，「對未來的台鐵也是1筆負擔」，更別說全部資產都要留下，就要將近8千億，所以局裡還在找尋折衷方案。

台鐵局副局長馮輝昇說，台鐵立場很明確，就是要達到蔡英文總統「永續經營」目標，當然公司債務減到最輕一定有幫助，愈少愈好，「最好的狀況就是成立首年就賺錢」。

王國材說，公司化最主要爭議就是債務，如果工會希望「無債一身輕」，那就會先解決，將努力跟財主單位爭取。