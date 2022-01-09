獨／台鐵公司化終於有實質進展 卻在這2項「卡關」
交通部長王國材去年4月上任後喊出台鐵3年後要「國營公司化」，終於有實質進展。交通部近日向台鐵企業工會提出方案，其中在台鐵逾4千億負債中，政府將每年協助償還57億，與工會希望「清零」目標相去甚遠，工會質疑「哪有公司開門見山就要人還債」，負債處理及資產配置「卡關」，也為公司化添變數。
王國材說，公司化確實開始進到實質內容討論，對於工會希望負債「全數打掉」，會盡全力爭取。台鐵局長杜微說，會想辦法拉進工會對事情的認知及共識，只是對於何時可取得共識尚未有時間表。
台鐵自民國67年出現營運虧損後，至今尚未轉虧為盈，近兩年受到疫情影響，收入銳減。立法院預算中心報告指出，台鐵負債總額從101年度3,400多億元，增至109年度4千多億元，去年度的負債總額再度攀高，超過4,100億元。
另根據109年度決算數字，台鐵負債科目4,089億元，包括短期債務1,371億、退休金及長期債務686億、遞延負債1,877億及應付貨款155億。
儘管台鐵近年來推動多項財務改善措施，但整體成效並不顯著，去年在資產開發部分僅有40億餘元進帳。立院預算中心強調，若依現有狀況不做任何調整，在收入與負擔不對等營運結構，未來虧損會持續擴大。
台鐵為了公司化議題，已召開過68場說明會，和逾2500位員工交換意見。據本報掌握，上月24日，王國材親自上陣，會上首度條列方案，未料在負債處理及資產配置上，因政府僅願每年補貼57.8億元的退休金及長期債務，讓工會氣到談不下去，當場怒批王國材「不知人間疾苦」，還有工會代表提到，台鐵是因為幫政府工作，經營小站才虧錢，加上逾26年未調整票價，成立公司後，政府本就應「校正回歸」。工會猛烈砲火也讓場面一度尷尬，全案只好暫時擱置，預計本周再討論。
工會直言，台鐵光是短期負債就有逾1,300億元，若依照部長說法，113年公司成立，116年就會轉虧為盈，「難道員工拼命工作就是為了還債？」當所有獲利都是為了補財務的缺口，就算資產全部活化，也是徒勞無功。
實際上，民國92年就開始在討論台鐵公司化議題，時任行政院長游錫堃當時有四大函示，包含債務全部政府埋單、政策虧損政府要補貼、建設維修車輛購置費用政府支應、資產全留等。
與會的台鐵人士坦言，「工會堅持的就是上述幾點」，光是保留基礎設施資產，就會多出約4千億的折舊費用，「對未來的台鐵也是1筆負擔」，更別說全部資產都要留下，就要將近8千億，所以局裡還在找尋折衷方案。
台鐵局副局長馮輝昇說，台鐵立場很明確，就是要達到蔡英文總統「永續經營」目標，當然公司債務減到最輕一定有幫助，愈少愈好，「最好的狀況就是成立首年就賺錢」。
王國材說，公司化最主要爭議就是債務，如果工會希望「無債一身輕」，那就會先解決，將努力跟財主單位爭取。
台鐵說，退休金與長期負債政府業納入補助項目，也就是每年57.8億；延負債為負債與資產相抵，均無金流償債需求，故主要為短期債務需要處理，已研議各種處理方案，將加強與工會溝通說明，並持續爭取財主單位同意政府負擔。至於資產部分，已針對全部或部分資產移轉公司的財務情境進行試算及研議可行的處理方案，將在符合永續經營模式的方針下，找到最適的資產配置規畫方案，以凝聚共識。
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