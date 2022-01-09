500盤／饕客有福！秘製脆皮鵝首度列入大三元外帶年菜

金虎年春節進入倒數，今年圍爐打算吃什麼？屹立台北市衡陽路超過半世紀、於首屆「500盤」評選中獲得評審5個盤子肯定的大三元酒樓，今年除了推出以桌菜為單位的傳統10道、新派8道年菜外帶之外，特別推出多道首度提供外帶的單點年菜；包括在「500盤」中獲得評審青睞的「秘製脆皮鵝」、「金湯蛋白」等，都首度列入單點外帶清單，令饕客萬分期待。

大三元酒樓董事總經理吳東璿表示，去年的三級警戒、餐廳禁止內用期間，正好給廚房團隊許多處理外帶菜色的「練功」機會，「關於出餐流程、打包速度等，我們都經過反覆操練，征服我們過去的極限，所以今年春節才放心推出多道首度提供外帶的單點年菜。」

好比大三元酒樓的片皮鴨與50週年時所推出的招牌菜「秘製脆皮鵝」，過去是不提供外帶的；「但疫情期間許多老客人說想吃，促使我們開始去『練功』，並且客人的回饋都是好的。」吳東璿指出：「過去純供應內用的話，我們烤鴨加烤鵝一個餐期大約最多30隻，一天兩個餐期最多60隻；但是去年父親節當天，我們外帶烤鴨加烤鵝總共出了120隻，2天大約總共出了200隻，達到破紀錄的數量。」

今年春節推出的「秘製脆皮鵝」，一樣嚴選嘉義大林白羅曼鵝，在填料之後透過燙皮、泡冷水，經由熱漲冷縮使鵝皮更加緊實，並在進入風乾過程前，須淋過麥芽醋水，讓烤出來的鵝皮色澤均勻、口感酥脆，是一道費盡功夫的好菜。「500盤」評審之一、美食生活作家葉怡蘭，便給了這道「秘製脆皮鵝」一個盤子：「一入口，皮酥脆、肉潤嫩，肥腴鵝脂與濃馥鵝香鵝味於舌上喉間溢流，不管單吃或捲以全麥薄餅都香美。」

另一道在「500盤」評選中獲得美食家韓良憶青睞的菜色「金湯蛋白蟹」，因應新春的富貴寓意則成為首度出現在外帶菜單上的「金湯蛋白鮑」。金湯使用鹿野黃土雞、雞爪熬燉8小時而成，輔以滑溜的花雕蒸蛋白與南非鮑魚，入口時唇齒留香令人難忘。

往年只有老客人會私下預訂的「進財大婆參」，今年也首度登上外帶年菜清單。「我們今年特別在長年菜裡加上婆參，在年菜裡有『升官發財』的吉祥寓意，長年菜代表長命百歲、長長久久，搭配上我們稱為『霸王參』的大婆參，視覺效果十足，是一道非常大氣的吉祥年菜。」

至於「金獅滾龍球」，是一道大三元酒樓將近10年沒有做的老菜。「這道菜是傳統粵菜中的『百花』，就是蝦漿，再將蝦漿滾上干貝絲，是過去宴席裡面的一道大菜，也是過年的吉祥菜色。這是今年師傅特別找回來的一道老菜。」

至於「港式蘿蔔糕」則是大三元酒樓逾半世紀的經典年菜，採純手工製作，在手工切塊的蘿蔔中只加肝腸與臘腸，為了讓口感更好，刻意不加蝦米。「在這麼簡單的材料下，反而是吃真功夫了。」