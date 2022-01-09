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「媽媽立委」做年菜 漁獲吃在地、活體

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
圖說：管碧玲、王婉諭展示完成後的料理。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
圖說：管碧玲、王婉諭展示完成後的料理。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

為永續而吃！「媽媽立委」管碧玲、王婉諭親手料理涼拌花枝與五味九孔，提醒民眾在選購年菜使用的海鮮食材時，應儘量挑選體營型小的魚種、活體、有產銷履歷、台灣在地養殖生產的漁獲，共同維護海洋資源永續，才能「年年有魚」，也將在今年的立院會期推動海洋保育法。

媽媽立委做年菜

民進黨立委管碧玲、時代力量立委王婉諭在年貨展上大展廚藝，料理「涼拌花枝」和「五味九孔」兩道年菜，並使用台灣永續鱻漁發展協會提供的「一支釣」花枝和「本地養殖」的九孔，都是較為永續的漁法。

管碧玲在活動上熟練的料理花枝雕花，但她笑說，平常都是由先生處理「美感」的部分，所以刀工上丈夫做得更好。王婉諭則提到，先前在訂購合菜店年菜時，儘量選擇自備餐盤盛裝或是直接提供餐具的店家。她也在活動上細心示範如何清理九孔，建議大家料理時可以用食鹽水處理，留住海鮮的鮮度。

挑對永續海鮮食材

據農委會統計，2020年台灣每人平均消費27.5公斤的海鮮，高於全球每人平均20公斤，台灣民眾熱愛海鮮的程度可見一斑。提到即將到來的農曆新年，王婉諭說，現在很多海鮮越來越少，為了保留著海洋永續的可能性，本次綠色和平組織推出的「永續海鮮選購手冊」上記載了很多魚類、海鮮食材的挑選方式，可以供民眾作為參考。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳則指出，一支釣、本地養殖都是較為永續的漁法，能夠降低對棲地與生態的破壞，建議消費者選擇體型較為適中的成魚，以及台灣在地小型漁業漁獲，少吃精卵、幼苗類海產，以及可能影響珊瑚生態的多色珊瑚礁魚種。

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